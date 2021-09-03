Бункер II мировой войны: на что планируют превратить сооружение, которое не открывалась 70 лет
Источник:Dezeen
В Англии представили проект преобразования заброшенного бункера 1939 года на невероятный дом для отдыха с видом на море. Бункер не отрывался более 70 лет, заброшенная постройка имеет бетонный каркас и снаружи практически незаметна.
Сооружение расположено в Дорсете – графство Англии, что расположено на побережье пролива Ла-Манш. Заброшенный бункер когда-то был частью радиолокационной станции RAF Ringstead. Здание встроено в почву и не имеет окон. Проектом изменений и реконструкции займется известная британская студия Lipton Plant Architects.
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Согласно проекта, в сооружении появяться несколько окон, а одну из стен планируют сделать полностью стеклянной. Со смотровой комнаты откроется волшебный морской пейзаж.
Обновленное здание будет иметь около 80 квадратных метров. Здесь планируют разместить салон, две спальни, кухню и ванную комнату. Архитектурная студия отмечает, что такая реконструкция станет отличной возможностью оценить историю военного времени.
За исключением стеклянной стены внешний вид бункера останется почти неизменным. Интерьер будет отличаться открытыми бетонными стенами, отсутствием лоска и лишних отвлекающих деталей.