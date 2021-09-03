Сооружение расположено в Дорсете – графство Англии, что расположено на побережье пролива Ла-Манш. Заброшенный бункер когда-то был частью радиолокационной станции RAF Ringstead. Здание встроено в почву и не имеет окон. Проектом изменений и реконструкции займется известная британская студия Lipton Plant Architects.

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Согласно проекта, в сооружении появяться несколько окон, а одну из стен планируют сделать полностью стеклянной. Со смотровой комнаты откроется волшебный морской пейзаж.

Заброшенный бункер / Фото dezeen

Обновленное здание будет иметь около 80 квадратных метров. Здесь планируют разместить салон, две спальни, кухню и ванную комнату. Архитектурная студия отмечает, что такая реконструкция станет отличной возможностью оценить историю военного времени.

Волшебный проект / Фото dezeen

За исключением стеклянной стены внешний вид бункера останется почти неизменным. Интерьер будет отличаться открытыми бетонными стенами, отсутствием лоска и лишних отвлекающих деталей.