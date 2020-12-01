Это заведение понравится сладкоежкам, а также тем, кто любит красивые фото в Instagram. Стены в заведении как будто "покрасили" мороженым.

Про оригинальный интерьер заведения сообщает дизайнер Ирина Лысюк на своем официальном сайте . В Киеве: Парикмахерская, швейная студия и гигантская вышиванка: фото нестандартного интерьера школы

Интерьер заведения получился очень "аппетитным" / Фото lysiuk.com Проект называется Bubble Bar . Это кафе, в котором готовят необычные десерты: черное мороженое, гонконгские вафли и сладкую вату с ягодными ароматами . Интерьер заведения вышел чрезвычайно аппетитным. Его оформили в розовом, мятном и ванильном цветах .

Стены покрыты мазками краски, напоминающими мороженое / Фото lysiuk.com Площадь Bubble Bar составляет всего 11 квадратных метров . Здесь удалось сделать удобное рабочее место для персонала. Художник, который помог оформить заведение, использовал технику пастозной живописи мастихином . Так удалось сделать "настоящие" мазки мороженого .

Интерьер выглядит очень привлекательно / Фото lysiuk.com Необычно: Как использовать картон повторно: оригинальные идеи для дома Современный вид этому кафе добавляет металлический каркас, который оформили с помощью решетки . Так фасад защитили от нежелательных прикосновений – и декор прослужит дольше Нам удалось создать настоящую точку притяжения для сладкоежек, – делится дизайнер Ирина Лысюк.

Декор выполнили в розовом, мятном и ванильном цветах / Фото lysiuk.com Адрес Bubble Bar: ТРЦ "Блокбастер", проспект Степана Бандеры, 34В, 1 этаж Как найти Bubble Bar на карте: