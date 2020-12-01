Стены, покрытые мороженым: фото атмосферного кафе в Киеве
Это заведение понравится сладкоежкам, а также тем, кто любит красивые фото в Instagram. Стены в заведении как будто "покрасили" мороженым.
Про оригинальный интерьер заведения сообщает дизайнер Ирина Лысюк на своем официальном сайте.
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Интерьер заведения получился очень "аппетитным" / Фото lysiuk.com
Проект называется Bubble Bar. Это кафе, в котором готовят необычные десерты: черное мороженое, гонконгские вафли и сладкую вату с ягодными ароматами.
Интерьер заведения вышел чрезвычайно аппетитным. Его оформили в розовом, мятном и ванильном цветах.
Стены покрыты мазками краски, напоминающими мороженое / Фото lysiuk.com
Площадь Bubble Bar составляет всего 11 квадратных метров. Здесь удалось сделать удобное рабочее место для персонала.
Художник, который помог оформить заведение, использовал технику пастозной живописи мастихином. Так удалось сделать "настоящие" мазки мороженого.
Интерьер выглядит очень привлекательно / Фото lysiuk.com
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Современный вид этому кафе добавляет металлический каркас, который оформили с помощью решетки. Так фасад защитили от нежелательных прикосновений – и декор прослужит дольше
Нам удалось создать настоящую точку притяжения для сладкоежек, – делится дизайнер Ирина Лысюк.
Декор выполнили в розовом, мятном и ванильном цветах / Фото lysiuk.com
Как найти Bubble Bar на карте:
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