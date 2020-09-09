Бронзовый лифт – филигранный и искусный дизайн в Лондоне: фото
Бронзовые листы с лазерной резкой обрамляют шахту лифта, проходящую через здание в центральной части Лондона. Лифт соединяет все четыре этажа The Gaslight, многофункциональной застройки в здании в стиле ар-деко в районе Фицровия в центральной части Лондона.
Здание возвели в 1929 году как офис для компании газовой, коксовой и легкой промышленности, само здание полностью отремонтировали и добавили несколько просторных комнат, об этом пишет профильное издание Deezen.
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В здание Gaslight можно попасть через вестибюль, освещенный сферическими подвесными светильниками. В центре лифта есть подъемник. Шахта выполнена из бетона, который дополнительно покрыли двумя слоями бронзы.
Обновленный лифт выглядит помпезно / Фото Deezen
Первый бронзовый лист – плоский и вырезанный лазером, с затейливым узором в стиле ар-деко. Лазерную гравировку выполнили и на втором листе. Наложенные друг на друга они создают эффект муара, который закрывает бетон снизу.
Архитекторы мастерски выполнили свою работу / Фото Deezen
Второй бронзовый лист повернут под углом 90 градусов, чтобы покрыть нижнюю часть лестницы вестибюля. Некоторые застекленные перегородки в здании выложили фигурными узорами, которые соответствуют вырезам на шахте лифта.
Номера дома гармонично "вплели" в дизайн / Фото Deezen
Другие уникальные детали – ручки входной двери здания – углубления в них выреали вручную. Адресный номер Gaslight красуется среди кованых пик на восстановленных парадных воротах.
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