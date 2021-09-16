Главная идея проекта – подчеркнуть цветовую особенность дома, но вместе с тем сделать его слишком кричащим. Дизайнеры решили сохранить выдержанный внешний вид, а более яркие идеи воплотить в интерьере.

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Открытые пространства и совместные зоны – отличная идея для небольшого дома / Фото Archdaily

Владельцем дома является художник и инженер Джон Прентис. Благодаря сотрудничеству с ним дизайнеры выбрали идеальные сочетания цветов.

Книги и камин – неотъемлемые атрибуты британского стиля / Фото Archdaily

В результате коллаборации владельца и команды архитекторов получилось воплотить с уютный дом, который благодаря открытости полон солнечного света, а тщательно подобранные детали интерьера образуют фантастическую атмосферу.

Изысканность минимализма и сдержанных цветов​ / Фото Archdaily