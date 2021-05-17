Магазин расположен в здании бывшего банка, который был ограблен. После закрытия банка было приложено немало усилий, чтобы скрыть оригинальную неоклассическую архитектуру .

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Вид интерьера с улицы / Фото archdaily.com

Проект интерьера очищает пространство , оставляя только самые важные детали . Хотя пол был сделан из настоящего мрамора, многие элементы были и из искусственного. Проект "играет" этим сочетанием. Все поверхности имеют монохромный цвет в оттенках натурального мрамора Экеберг.

Монохромная цветовая гамма / Фото archdaily.com

Сочетание форм, обработанных и необработанных элементов, придают интерьеру особый характер.

Вход в комнаты для примерки одежды скрытый за колоннами / Фото archdaily.com

Три комнаты соединены между собой с помощью колонн. Эта искусственно созданная колоннада изготовлена из настоящего мрамора и обеспечивает доступ к примерочной.

Колоннады создают неповторимую атмосферу античности / Фото archdaily.com

Куски мраморных мебели от Max Lamb работают как подиумы, создавая новый мраморный пол над покрытием, что уже существовало .

Необработанные куски мрамора служат подиумом / Фото archdaily.com

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Освещение яркое и функциональное , что характерно магазинам.

Такой интерьер точно поразит покупателей / Фото archdaily.com