Магазин расположен в здании бывшего банка, который был ограблен. После закрытия банка было приложено немало усилий, чтобы скрыть оригинальную неоклассическую архитектуру.
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Вид интерьера с улицы / Фото archdaily.com
Проект интерьера очищает пространство, оставляя только самые важные детали. Хотя пол был сделан из настоящего мрамора, многие элементы были и из искусственного. Проект "играет" этим сочетанием. Все поверхности имеют монохромный цвет в оттенках натурального мрамора Экеберг.
Монохромная цветовая гамма / Фото archdaily.com
Сочетание форм, обработанных и необработанных элементов, придают интерьеру особый характер.
Вход в комнаты для примерки одежды скрытый за колоннами / Фото archdaily.com
Три комнаты соединены между собой с помощью колонн. Эта искусственно созданная колоннада изготовлена из настоящего мрамора и обеспечивает доступ к примерочной.
Колоннады создают неповторимую атмосферу античности / Фото archdaily.com
Куски мраморных мебели от Max Lamb работают как подиумы, создавая новый мраморный пол над покрытием, что уже существовало.
Необработанные куски мрамора служат подиумом / Фото archdaily.com
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Освещение яркое и функциональное, что характерно магазинам.
Такой интерьер точно поразит покупателей / Фото archdaily.com