Есть несколько общих рекомендаций, которые помогут вам предотвратить проникновение насекомых в ваш дом. Попробуйте избегать сладких ароматов и источников искусственного света в ночное время, установите антимоскитные сетки и правильные растения, а также обеспечьте контроль за влажностью и температурой воздуха.

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Растения



Запах мяты отпугивает комаров / Фото Pinterest

Растения могут быть вашими лучшими союзниками в борьбе с комарами. Но прежде чем использовать этот способ, убедитесь, что вы покупаете вазоны, которые не станут контрпродуктивным решением. В некоторых горшках запросто заводятся маленькие букашки, которые только обострят проблему.

Какие растения отпугивают комаров:

лаванда,

мята,

лемонграсс,

розмарин,

базилик,

герань,

мелисса.

Противомоскитные сетки

Самый практичный способ уберечь дом от комаров – установить москитные сетки. Сегодня вы можете выбрать дизайны, которые лучше всего подходят для вашего окна.

Прощай, влажность

Основным фактором, привлекающим комаров в ваш дом, является влажность. Чтобы избежать скоплений насекомых важно не оставлять воду рядом с вазонами и контролировать полив комнатных растений.

Ароматические свечи



Свечи с ароматом лимона помогут избавиться от комаров / Фото Pexels

Вы можете купить пару свечей с запахом лимона или лаванды и зажигать их на ночь, когда и наблюдается максимальная активность насекомых. Сильный запах отпугнет их и оставит чудесный запах в вашем доме.

Профилактические репелленты

Вы можете наносить репелленты как на кожу, так и на предметы интерьера. Но перед нанесением проверьте состав химического средства, поскольку он может повредить поверхность мебели или проявить токсичность в отношении к вам, вашим детям или домашним животным.

Лампы против комаров

Противомоскитные лампы помогут обезвредить комара, который преодолел все предыдущие препятствия. Вы можете установить один из фонарей на своем балконе или террасе, это сделает невозможным попадание насекомых внутрь помещения.