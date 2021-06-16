Больше пространства и света: обновленный дизайн дома для супругов среднего возраста

Прожив 28 лет в трехэтажном особняке, супруги решили подстроить дом под новые потребности. Ранее сюда проникало мало света, детские стояли пустыми, а крутые межэтажные лестницы усложняли передвижение домом.

В один момент владельцы дома – Джон и Лидия даже задумались о переезде в более компактный и одноэтажный дом. Однако они не смогли так легко расстаться с местом, где прошла молодость и выросли их дети.

Читайте также Дизайнер рассказала о необычном способ обновления интерьера

Супруги обратились к архитекторам с желанием установить лифт, который, по их мнению, должен облегчить более простое передвижение домом.

Просмотрев план дома, архитекторы решили переместить гостиную и кухню с первого на второй этаж дома. Первый уровень удалось переоборудовать под гараж с рабочим пространством. Верхний этаж, где раньше располагались спальни дочерей, архитекторы превратили в домашнюю библиотеку.



На первом уровне разместился гараж / Фото Dwell

Чтобы лестница не делила дом на две половины, архитекторы изменили ее расположение:

Недвижимость, расположенная в пешеходной зоне Бадалона, имеет одну и ту же проблему – лестничная клетка построена посреди дома и мешает создать функциональное открытое пространство, –

рассказывает автор проекта Энрике Рохо.



Обновленный дизайн интерьера для супругов среднего возраста / Фото Dwell



Обновленный дизайн интерьера для супругов среднего возраста / Фото Dwell



Обновленный дизайн интерьера для супругов среднего возраста / Фото Dwell

Архитектор решил разместить лестницу вдоль перегородки дома и создать на втором этаже просторное помещение, которое соединяет вход с улицы с задней террасой. Помимо прочего, новое решение расширило эффективную площадь и обеспечило владельцам перекрестную вентиляцию.



Обновленный дизайн экстерьера для супругов среднего возраста / Фото Dwell



Обновленный дизайн интерьера для супругов среднего возраста / Фото Dwell

​

Обновленный дизайн интерьера для супругов среднего возраста / Фото Dwell

Для ремонта архитектор использовал три материала: терракотовую плитку, сосну и цементный белый раствор. Четкие линии и светлая цветовая палитра работают над яркостью дома.



Обновленный дизайн экстерьера для супругов среднего возраста / Фото Dwell

Сами владельцы шутят, что перед ремонтными работами они всегда испытывали острую потребность проводить время вне дома, поскольку оригинальная конструкция не пропускала внутрь естественного света. Сейчас они чувствуют себя абсолютно комфортно, а обновленный дизайн интерьера и экстерьера смог упростить их жизнь.