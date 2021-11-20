Керамическая отрасль быстро развивается, предлагая владельцам квартир и домов все больше вариантов для обустройства своего пространства. Именно благодаря инновациям удалось создать плитку больших размеров.

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Сейчас широкоформатная плитка переживает пик популярности. Благодаря имитации модных фактур она может подражать мрамору и бетону, что позволяет создавать уютный природный интерьер.

Вкус и изысканность / Фото Pinterest

Преимущества большой плитки очевидны: почти полное отсутствие швов, что делает интерьер более цельным и облегчает уборку, небольшие помещения визуально становятся более просторными. Кроме того, именно такая плитка на волне трендов, а кто из нас не хотел бы следовать моде?

Визуальное увеличение пространства / Фото Pinterest

Но вместе с тем следует понимать важные нюансы, первый из которых – пропорции. Соотношение размера плитки и пространства должно быть гармоничным. Нарушение баланса создаст большую проблему и сильно испортит общее впечатление. Стоимость большой плитки далековато не демократична, потому стоит оценить, насколько она нужна конкретно вашему интерьеру. И самое основное – выполнять работу должны профессионалы. Маленькая неточность – и ваш интерьер испытает проблемы, исправить которые будет недешевым удовольствием.

Гармония и баланс – основные критерии / Фото Pinterest