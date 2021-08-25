Бохо-стиль в интерьере гостиной, кухни и спальни: дизайнерские идеи для вдохновения

Стиль бохо сегодня заметно влияет на тренды дизайна. Золотистый цвет, цветочные принты и плетеные одеяла все чаще помогают индивидуализировать дом. Если вы любите смелые решения и хотите добавить неповторимых элементов в свой дизайн, воспользуйтесь этими советами.

Дом в стиле бохо состоит из неожиданных ярких элементов. Он не подчиняется четким правилам, что и делает его таким особенным.

Читайте также Какие вопросы задать мастеру перед установкой кондиционера

Для стиля бохо характерные игривые и приглушенные тона, такие как бирюза и коралл. Параллельно дизайнеры советуют сочетать различные текстуры, например, марокканский ковер и плед с бахромой.

Спальная комната

Спальня в стиле бохо / Фото Beachy Boheme

Спальня – это место, где мы отдыхаем, восстанавливаемся и черпаем вдохновение. И ее оформления должно соответствовать этим целям.

Стиль бохо способен украсить вашу спальню. Вот, что для этого нужно:

Используйте текстурный ковер.

Добавьте зелени. Вазоны – один из самых простых элементов интерьера в стиле бохо. Вы можете как поставить широкую пальму, так и подвесить несколько небольших растений в аккуратных горшочках.

Вазоны – один из самых простых элементов интерьера в стиле бохо. Вы можете как поставить широкую пальму, так и подвесить несколько небольших растений в аккуратных горшочках. Найдите баланс между грубыми элементами и мягкими штрихами. К примеру, используйте массивный деревянный каркас кровати, добавив к нему легкую льняную постель.

Гостиная

Гостиная в стиле бохо / Фото Beachy Boheme

Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашему дому. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте , заполнив соответствующую форму.

Гостиная в стиле бохо / Фото Beachy Boheme

Любая гостиная должна быть удобной и адаптивной, чтобы достичь этого:

Большая часть стиля бохо охватывает нестандартные декоративные элементы. Вместо традиционного журнального столика из стекла, дизайнеры предлагают использовать столешницу из натурального необработанного дерева или даже пуфик.

Вместо традиционного журнального столика из стекла, дизайнеры предлагают использовать столешницу из натурального необработанного дерева или даже пуфик. Используйте текстиль. Коврики, гобелены, покрывала помогут приблизить ваш дом к классическому бохо. Положите коврики слоями , начните с натуральной однотонной основы и добавьте сверху красочное изделие.

Коврики, гобелены, покрывала помогут приблизить ваш дом к классическому бохо. , начните с натуральной однотонной основы и добавьте сверху красочное изделие. Используйте мебель с обивкой.

Кухня

Кухня в стиле бохо / Фото Beachy Boheme

Стиль бохо выгоден тем, что не все должно выглядеть идеально. Скорее, ваше пространство должно быть нестандартным и творческим. Помните об этом и тогда, когда начнете оформлять кухню.