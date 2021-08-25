Бохо-стиль в интерьере гостиной, кухни и спальни: дизайнерские идеи для вдохновения
Источник:Insider
Стиль бохо сегодня заметно влияет на тренды дизайна. Золотистый цвет, цветочные принты и плетеные одеяла все чаще помогают индивидуализировать дом. Если вы любите смелые решения и хотите добавить неповторимых элементов в свой дизайн, воспользуйтесь этими советами.
Дом в стиле бохо состоит из неожиданных ярких элементов. Он не подчиняется четким правилам, что и делает его таким особенным.
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Для стиля бохо характерные игривые и приглушенные тона, такие как бирюза и коралл. Параллельно дизайнеры советуют сочетать различные текстуры, например, марокканский ковер и плед с бахромой.
Спальная комната
Спальня – это место, где мы отдыхаем, восстанавливаемся и черпаем вдохновение. И ее оформления должно соответствовать этим целям.
Стиль бохо способен украсить вашу спальню. Вот, что для этого нужно:
- Используйте текстурный ковер.
- Добавьте зелени. Вазоны – один из самых простых элементов интерьера в стиле бохо. Вы можете как поставить широкую пальму, так и подвесить несколько небольших растений в аккуратных горшочках.
- Найдите баланс между грубыми элементами и мягкими штрихами. К примеру, используйте массивный деревянный каркас кровати, добавив к нему легкую льняную постель.
Гостиная
Любая гостиная должна быть удобной и адаптивной, чтобы достичь этого:
- Большая часть стиля бохо охватывает нестандартные декоративные элементы. Вместо традиционного журнального столика из стекла, дизайнеры предлагают использовать столешницу из натурального необработанного дерева или даже пуфик.
- Используйте текстиль. Коврики, гобелены, покрывала помогут приблизить ваш дом к классическому бохо. Положите коврики слоями, начните с натуральной однотонной основы и добавьте сверху красочное изделие.
- Используйте мебель с обивкой.
Кухня
Стиль бохо выгоден тем, что не все должно выглядеть идеально. Скорее, ваше пространство должно быть нестандартным и творческим. Помните об этом и тогда, когда начнете оформлять кухню.
- Позаботьтесь о свете. Яркое верхнее освещение не подойдет для помещения в стиле бохо, но можно обшить плафоны тканью, чтобы добавить в освещение особых цветов.
- Добавьте асимметрию. Совместите фурнитуру разных цветов, смешайте узоры и стили.
- Добавьте индивидуальности с помощью кухонных принадлежностей. Используйте яркую посуду для муки, сахара и соли, располагая ее на открытых полках.