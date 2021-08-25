Бохо-стиль в интерьере гостиной, кухни и спальни: дизайнерские идеи для вдохновения

25 августа 2021 , 19:41
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Источник:

Insider

Стиль бохо сегодня заметно влияет на тренды дизайна. Золотистый цвет, цветочные принты и плетеные одеяла все чаще помогают индивидуализировать дом. Если вы любите смелые решения и хотите добавить неповторимых элементов в свой дизайн, воспользуйтесь этими советами.

Дом в стиле бохо состоит из неожиданных ярких элементов. Он не подчиняется четким правилам, что и делает его таким особенным.

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Для стиля бохо характерные игривые и приглушенные тона, такие как бирюза и коралл. Параллельно дизайнеры советуют сочетать различные текстуры, например, марокканский ковер и плед с бахромой.

Спальная комната

Спальня в стиле бохо / Фото Beachy Boheme

Спальня – это место, где мы отдыхаем, восстанавливаемся и черпаем вдохновение. И ее оформления должно соответствовать этим целям.

Стиль бохо способен украсить вашу спальню. Вот, что для этого нужно:

  • Используйте текстурный ковер.
  • Добавьте зелени. Вазоны – один из самых простых элементов интерьера в стиле бохо. Вы можете как поставить широкую пальму, так и подвесить несколько небольших растений в аккуратных горшочках.
  • Найдите баланс между грубыми элементами и мягкими штрихами. К примеру, используйте массивный деревянный каркас кровати, добавив к нему легкую льняную постель.

Гостиная

 Гостиная в стиле бохо / Фото Beachy Boheme

Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашему дому. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте, заполнив соответствующую форму.

Гостиная в стиле бохо / Фото Beachy Boheme

Любая гостиная должна быть удобной и адаптивной, чтобы достичь этого:

  • Большая часть стиля бохо охватывает нестандартные декоративные элементы. Вместо традиционного журнального столика из стекла, дизайнеры предлагают использовать столешницу из натурального необработанного дерева или даже пуфик.
  • Используйте текстиль. Коврики, гобелены, покрывала помогут приблизить ваш дом к классическому бохо. Положите коврики слоями, начните с натуральной однотонной основы и добавьте сверху красочное изделие.
  • Используйте мебель с обивкой.

Кухня

Кухня в стиле бохо / Фото Beachy Boheme

Стиль бохо выгоден тем, что не все должно выглядеть идеально. Скорее, ваше пространство должно быть нестандартным и творческим. Помните об этом и тогда, когда начнете оформлять кухню.

  • Позаботьтесь о свете. Яркое верхнее освещение не подойдет для помещения в стиле бохо, но можно обшить плафоны тканью, чтобы добавить в освещение особых цветов.
  • Добавьте асимметрию. Совместите фурнитуру разных цветов, смешайте узоры и стили.
  • Добавьте индивидуальности с помощью кухонных принадлежностей. Используйте яркую посуду для муки, сахара и соли, располагая ее на открытых полках.
Автор: Юлія Бабич