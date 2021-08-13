Дом для семьи был спроектированных во время вспышки COVID-19, поэтому каждое помещение включает сразу несколько функций. Простоту интерьера уравновешивает природа, которая легко интегрировалась в каждое помещение и фасад здания.

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Вьетнам – тропическая страна с мощным солнечным излучением. Внешняя посадка деревьев помогла охладить фасад и оградить дом от дороги.



Фасад здания / Фото The Design Story

Дом занимает площадь 117 квадратных метров. Для его реализации было затрачено минимальный бюджет, однако точной цифры архитекторы не раскрывают. Несмотря на все ограничения, команде удалось реализовать продуманное и интуитивное пространство для отдыха и работы.



Спальня родителей / Фото The Design Story

Спальня родителей / Фото The Design Story

Шкаф и кровать максимально приближены к стенам. таким образом архитекторы освободили как можно больше места для комфортного передвижения дома. В сочетании с панорамными окнами, просторным балконом и террасой, свободная площадь дарит большую легкость и воздушность.

Нестандартный способ перемещения между уровнями / Фото The Design Story

Для обустройства каждой комнаты был использован индивидуальный подход. Например, в спальне 2-х сыновей супругов, архитекторы установили двухъярусные кровати, освободив место для игр.

Детская / Фото The Design Story

Детская / Фото The Design Story

Благодаря канатной сетке перемещения между этажами напоминает игру. Это еще один аспект, важный для детей.

Зелень украшает каждый угол дома / Фото The Design Story

В квартире много естественного света и зелени. Все материалы и мебель подобрана с особой тщательностью, чтобы обеспечить целостность.

Жара или холод – это то, что создает дискомфорт даже в современной квартире. Но от этих неудобств можно легко избавиться: компания Daikin разработала кондиционеры, которые создадут оптимальную температуру воздуха в квартире при любых погодных условиях. Заполните форму на сайте и получите консультацию специалиста уже сегодня.

Зелень украшает каждый угол дома / Фото The Design Story

Благодаря минималистическому подходу, освободившееся место удалось использовать для бассейна. Днем эта зона освещается солнечными лучами.



В доме установлен бассейн / Фото The Design Story​



В доме установлен бассейн / Фото The Design Story



Минимализм в интерьере / Фото The Design Story



Фасад дома / Фото The Design Story