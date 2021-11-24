Красочный и позитивный интерьер создаст веселую атмосферу детства и чувство защищенности.

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Тематические детали

Маленькие любители природы и приключенческих книг будут в восторге от дизайна интерьера, напоминающего таинственные виды лесов, гор и долин. Выходящее на заднем плане солнце придаст энергии, бодрости и бодрости – внесет оптимизм и тепло в комнату.

Невероятные детали / Фото pexels

Мечтательные акценты

Мир мечтаний и фантазий – мотив, способствующий побегу от повседневной жизни, он прекрасно впишется в тонко оформленное пространство детских комнат. Настенные декорации по мотивам ночного или ясного неба станут прекрасным декором для пастельных аксессуаров и изящных деталей.

Прекрасное пространство / Фото pexels

Автомобильная тематика

Если ваш сын настоящий любитель скорых автомобилей и автомобильных новинок, создайте место, благоприятное для такой страсти, в пространстве спальни. Достаточно внести в интерьер динамические, красочные узоры и с помощью готовой композиции придать помещению четкий мальчишеский характер. Машины, дорога, аллея деревьев – около сердца маленького автолюбителя, картина станет идеальным фоном для кровати и полок.

Сказочная эстетика / Фото pexels

Комната для принцессы

Героини любимых сказок могут быть размещены на игрушках и аксессуарах. Они могут стать источником вдохновения для организации места для маленького ребенка. Незаменимый элемент декора в комнате принцессы – розовый. Однако не стоит переусердствовать. Розовые стены, мебель и аксессуары – это слишком много. Следует смягчить этот характерный цвет белым или серым оттенком, или выбрать его только на декоративных элементах.

Невероятная нежность / Фото pexels