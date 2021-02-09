Безумное ретро и фиолетовый ковер: пара приобрела дом, фото которого взорвали сеть
Капсула времени – так назвали этот дом в штате Индиана, США, пользователи сети. Безумные цвета и невероятный дизайн привлекают внимание тысяч людей в инстаграме.
Источник:Boredpanda
Интерьер этого дома выглядит невероятно. Кажется, что он переместился в наше время прямо с 70-х годов.
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Супруги Джексон заказали забавную фотосессию в доме / Фото instagram.com/thejacksonfi
Капсула времени
Предприниматели Алиша и Нейт Джексон приобрели дом площадью 230 квадратных метров. Внешне в нем нет ничего особенного, но внутри время просто остановилось.
Покупка обошлась семье в 141 тысячу долларов. Еще 70 тысяч они планируют вложить в ремонт.
Интерьер не только оригинальный, но и очень уютный / Фото instagram.com/thejacksonfi
Фиолетовый ковер взорвал сеть
Этот ковер понравился всем / Фото instagram.com/thejacksonfi
Больше всего пользователям сети понравился фиолетовый ковер, но скоро от него избавятся из-за ремонта. Впрочем, в доме есть еще много невероятных вещей, цветов и форм.
Внешне дом не привлекает особого внимания / Фото instagram.com/thejacksonfi
Этот дом стал популярным из-за оригинальных архитектурных линий. В гостиной сделали стеклянные стены, которые кое-где переходят в потолок. Дополняет интерьер огромный камин, который занимает два этажа.
Во всех комнатах использовали оригинальные цвета / Фото instagram.com/thejacksonfi
Все линии здесь непредсказуемые, ломаные, обманчивые, а цвета поражают воображение. Кроме фиолетового ковра в гостиной, здесь есть покрытие малинового, салатового и красного цветов.
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Популярность в социальных сетях
Пользователи инстаграма полюбили фото ретро-дома / Фото instagram.com/thejacksonfi
Алиша и Нейт Джексон является последователями движения FIRE – они имеют целью досрочно выйти на пенсию, создав много мелких источников пассивного дохода. Невероятный ретро-дом в Индиане будут сдавать в аренду на Arbnb – но только в периоды, когда в нем не будет жить семья владельцев.
В интерьере использовали много оригинальных деталей / Фото instagram.com/thejacksonfi
Владельцы дома имеют аккаунт в инстаграме, где можно следить за метаморфозами невероятного ретро-дома.
Больше фото ретро-дома смотрите здесь:
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