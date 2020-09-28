Безумное чаепитие в стране чудес: как выглядит интерьер тематического ресторана в Японии – фото
Ресторан, который перенесет вас на страницы "Алисы в стране чудес", открыли в Токио. Интерьер и атмосфера сказки здесь воспроизведены с особой японской точностью.
Название заведения на японском языке звучит как Meikyunokuni No Alice, сообщает Udivitelno.
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Интерьер очень необычный и таинственный / Фото Udivitelno
Интерьер заведения будто перерисован из иллюстраций к книге Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Идея дизайна принадлежит студии Fantastic Design Works, которая реализовала уже немало нестандартных решений для кафе и ресторанов.
Дизайнеры утверждают, что старались сделать мир, полный магии, где каждый посетитель сможет почувствовать себя очаровательно.
Лабиринт приглашает гостей окунуться в мир Зазеркалья / Фото Udivitelno
У входа в ресторан посетителей встречают гигантские книги. Гости должны почувствовать себя как Алиса, когда на нее подействовал уменьшающий эликсир.
Пол в заведении состоит из черно-белых плиток – точно такой пол был в Зазеркалье. Везде в стенах можно увидеть большие и маленькие двери – в такие входила Алиса в сказке.
Уютное место для компании в виде гигантской чашки / Фото Udivitelno
Даже потолок ресторана не оставили без внимания: на нем прикреплены игральные карты, лампы-шляпы и люстры в форме сердца.
Здесь есть столики в виде шахматных досок и игральных карт. Отдельные места для компаний оформлены в виде гигантских чашек.
Столы оформлены, как игральные карты / Фото Udivitelno
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Каждый зал в заведении – это отдельная сцена из невероятных приключений Алисы. Дизайнерам удалось сделать волшебный и тонко продуманный интерьер.
Каждую деталь интерьера продумали очень тщательно / Фото Udivitelno
Блюда в меню ресторана тоже тематические: здесь можно попробовать пиццу "Хвост Чеширского кота" или мороженное "Курящая гусеница" и немало других интересностей.
Больше фото волшебного дизайна смотрите здесь:
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