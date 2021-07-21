Некоторые растения могут нарушить сон сильным ароматом или активным поглощением кислорода в ночное время. Также в спальне нельзя размещать растения, которые могут спровоцировать аллергию.

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Поиск правильных растений для декора спальни может существенно изменить и улучшить качество сна. Комнатные вазоны могут влиять многие факторы: от сна к общей атмосфере в спальне.



Правильные вазоны – один из факторов крепкого сна / Фото Hunting for George

В спальне своей пыльцой аллергию могут спровоцировать цветущие растения. Однако не менее коварные и некоторые декоративно-лиственные вазоны, которые распространяют в пространстве эфирные масла.



К выбору растений нужно подходить с осторожностью / Фото Pinterest

В спальне нежелательны: олеандр, алоказия, папоротники, эухарис, акалифа, диффенбахия, кринум, филодендрон, рододендрон, хойя.

Правильные вазоны – это уют и комфорт / Фото Pinterest

В спальной комнате лучше разместить 2-3 растения, за которыми несложно ухаживать. В перечень вазонов, которые лучше всего подходят для сна и отдыха входят алоэ вера, хлорофитум, плющ обыкновенный и драцена.