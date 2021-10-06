Безопасный и красивый дом: как выбрать декор и дизайн для человека с аллергией
Источник:homebook
Аллергия – одна из масштабных болезней цивилизации, которая влияет не только на образ жизни, но и на порядок организации квартиры. В такой ситуации необходимо, чтобы человек чувствовал себя комфортно и безопасно.
В доме, где будет проживать человек с аллергией, следует учитывать каждую мелочь и обдумывать все детали интерьера. В таких интерьерах следует избегать многих решений, и при обустройстве или ремонте стоит дважды рассмотреть много вопросов.
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Следует выбирать безопасные и экологичные материалы. Источниками аллергических проблем в квартире могут быть химикаты, пыльца, испарения красок, а также пыль или даже мебель из неподходящих материалов. В такой квартире одно из самых популярных направлений декора – минимализм. Здесь преобладают мебель, что имеет скромную форму, благодаря чему дом лишен закоулков, а это уменьшает образование скоплений пыли и грязи.
Также отличным решением будет скандинавский стиль. Это простое и лаконичное направление, в котором нет ненужных вещей. В помещении будет легче поддерживать чистоту и предотвращать появление аллергенов.
Следует тщательно выбирать отделочные материалы, которые не вызывают аллергии. Это могут быть деревянные полы, облицовка камнем, сталь или стекло. Использование таких материалов усилит ощущение визуальной легкости.
Наибольшее место концентрации потенциальных аллергенов – это текстильные украшения. Стоит отказаться от штор, а взамен использовать жалюзи. То же правило касается ковров, поэтому их количество также лучше ограничить.