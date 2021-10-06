В доме, где будет проживать человек с аллергией, следует учитывать каждую мелочь и обдумывать все детали интерьера. В таких интерьерах следует избегать многих решений, и при обустройстве или ремонте стоит дважды рассмотреть много вопросов.

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Следует выбирать безопасные и экологичные материалы. Источниками аллергических проблем в квартире могут быть химикаты, пыльца, испарения красок, а также пыль или даже мебель из неподходящих материалов. В такой квартире одно из самых популярных направлений декора – минимализм. Здесь преобладают мебель, что имеет скромную форму, благодаря чему дом лишен закоулков, а это уменьшает образование скоплений пыли и грязи.

Безопасное пространство / Фото homebook

Также отличным решением будет скандинавский стиль. Это простое и лаконичное направление, в котором нет ненужных вещей. В помещении будет легче поддерживать чистоту и предотвращать появление аллергенов.

Замечательная тенденция / Фото homebook

Следует тщательно выбирать отделочные материалы, которые не вызывают аллергии. Это могут быть деревянные полы, облицовка камнем, сталь или стекло. Использование таких материалов усилит ощущение визуальной легкости.

Минимализм – залог здоровья / Фото homebook

Наибольшее место концентрации потенциальных аллергенов – это текстильные украшения. Стоит отказаться от штор, а взамен использовать жалюзи. То же правило касается ковров, поэтому их количество также лучше ограничить.