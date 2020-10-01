Одессит Дмитрий Львов приобрел старый дом в деревне на Подолье и сделал из него место для отдыха. Сюда приезжают люди, которые хотят почувствовать сельскую жизнь на вкус: это оказывается интересно и непросто одновременно.

Хозяин необычного домика Дмитрий Львов купил его, чтобы убежать от сверхбыстрого темпа городской жизни, сообщает Ukrainer.

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В экохату приезжают, чтобы пожить в необычном интерьере / Фото Ukrainer

Ранее он жил в Одессе и был кинооператором. После одной из съемок парня пригласили в гости в село Концеба, что на Восточном Подолье. И тот решил сбежать сюда от суеты большого города.

Недолго думая, Дмитрий продал свою камеру и приобрел участок. В то время 70 соток земли в селе стоили около 1000 долларов.



Хозяин придумал и воплотил все в домике собственноручно / Фото Ukrainer

Ремонт в доме делал сам, использовав для этого всего несколько сотен долларов. Собственноручно придумал стиль, в котором сделано все в помещении.

Округлизм



Основной материал, из которого сделан декор – глина / Фото Ukrainer

Владелец экохаты решил убрать все острые углы в помещении. Дом был старой, поэтому сначала сделали капитальный ремонт – на это ушло около двух месяцев.

Впоследствии еще более четырех месяцев автор и его товарищ "приручали" глину и отделывали дом изнутри. Это был их первый опыт такой работы.



Яркий вязаный ковер задает тон интерьеру / Фото Ukrainer

Дмитрий называет стиль своего домика "неоукраинський прованс". В доме достаточно много различных элементов декора, которые делают его аутентичным и уютным.

Ремонт экодомика обошелся около 200 долларов – столько стоили расходные материалы.



Внешне дом выглядит старинным / Фото Ukrainer

Автор идеи утверждает, что это замечательный дом для уединения, он дарит покой после городской суеты. Многие гости приезжают сюда и остаются надолго.



Во дворе также есть интересные акценты / Фото Ukrainer

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Стиль интерьера задают мелочи: вязаные коврики, старинный сундук-кровать, округлые стекла в окнах.

Владелец дома и его товарищ планируют в будущем построить баню, беседку, домик на дереве, а еще – создать парк вело- и мототехники.

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