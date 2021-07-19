Волшебное бунгало расположено в городе Литибу, на побережье Тихого океана. Это место стало очень популярным среди американских туристов, для поселения которых и построили этот дом.
Читайте Как защитить дом от вирусов и бактерий
Семейная пара из Лос-Анджелеса решила проводить больше времени в Мексике, поэтому поручила архитектурной фирме Palma создать традиционное жилье за небольшой бюджет.
Наслаждение отдыхом / Фото Elle Decor
Бунгало имеет площадь всего 50 квадратных метров, но это не помешало поместить в нем все, что нужно для жизни у океана.
Открытые пространства – хорошее решение для маленького дома / Фото Elle Decor
Дом разделен на две функциональные зоны – частную со спальнями и гостиную с кухней. Соединяет их коридор, которому можно найти много применений.
Коридор как зона для активности / Фото Elle Decor
Бетон стал превосходным решением для местного климата, ведь кроме экономической целесообразности он дарит хорошую защиту от солнца и ветров с Тихого океана.
Мексиканский убежище / Фото Elle Decor
Это бунгало – прекрасный пример, как за небольшой бюджет создать себе комфортное жилье в любой точке мира.