В последние годы книжные магазины используют различные методы, чтобы привлечь больше читателей в читальные залы. Сегодня кроме чтения книг во многих из них организуют лекции, поэтические вечера и просто предлагают посетителям за чтением выпить чая и перекусить. Но этот книжный магазин в городе Нинбо для увеличения количества посетителей создал необычный интерьер – стены здесь облицованы зеркалами.

Из-за использования зеркал – зал в библиотеке кажется бесконечным, сообщает Novate.

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Этот книжный магазин является частью сети "Zhongshuge", у которой заведения по всему Китаю. Дизайнеры регулярно придумывают уникальные интерьеры для каждого из них.

Книжный магазин занял сразу два этажа в здании / Фото Novate

Сразу у входа посетители за разговором могут насладиться вкусным кофе. Расположен книжный магазин на первых двух этажах торгового центра, а интерьер призван заставить посетителей потеряться внутри.

Оптическая иллюзия заставляет создает сюрреалистическое пространство / Фото Novate

Дизайнеры использовали классический прием – черный глянец на полу и потолке, а также множество поверхностей, которые облицованы зеркальными панелями.

Также в "зазеркалье" создали небольшие зоны и уютные уголки, чтобы посетители зачитавшись, просто терялись среди множества книг и полок и продолжили бродить по залу.

Основными цветами в интерьере стали черный и белый цвет / Фото Novate

Также внутри создали продуманную творчески-игровую зону, так что родители могут посвятить время и себе.

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