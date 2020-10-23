Берет тепло от земли: фото интерьера необычного дома на берегу океана в Австралии
Этот дом отличается от наших привычных представлений о жилье. Он напоминает детский конструктор – на бетонное основание будто поставили металлический контейнер. Одним из ключевых преимуществ дома есть невероятный вид на океан.
Проект под названием Queenscliff House расположен в Сиднее, сообщает Inhabitat.
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В доме много естественного света / Фото Inhabitat
Площадь дома расширили необычным способом – на бетонном основании сделали конструкцию из ребристого металла. Она напоминает корабельный контейнер. Здесь разместили спальню.
Сверху конструкция выглядит очень необычно / Фото Inhabitat
Для того чтобы спальня была закрытой от посторонних глаз, ей придали необычную форму. Стены и потолок нависают над полом, скрывая то, что внутри.
Здесь все как будто построено из отдельных блоков / Фото Inhabitat
Тема океана, кораблей и палубы прослеживается во всем доме. Это неудивительно, ведь он расположен на самом берегу.
Даже в ванной комнате сделали панорамные окна / Фото Inhabitat
Дом расширяется от передней к задней части – так открывается панорамный вид на океан. Здесь много стекла: некоторые стены являются сплошь прозрачными. Так можно видеть океан во всей его красе.
Дом является энергоэффективным. В интерьере использовали различные секреты для накопления энергии. В частности, здесь есть темная плитка на полу, бетон и каменные стены. Все это помогает аккумулировать тепло от земли.
Кухня имеет выход в сад / Фото Inhabitat
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Зону гостиной и кухни разделили низкой перегородкой / Фото Inhabitat
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