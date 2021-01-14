Белый рояль на ферме: как выглядит загородный дом пары актеров в США – фото интерьера
Это жилье сделано для отдыха и работы над новыми идеями. Хозяйка дома является англичанкой, поэтому хотела отделать дом в стиле старой британской фермы.
Дом расположен в 10 минутах езды от центра города Хадсон, штат Нью-Йорк. О том, каким стал обновленный интерьер в доме 1977 года, сообщает журнал Clever.
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В доме много открытых стеллажей с книгами и другими вещами / Фото Clever
В этом пригороде нередко живут творческие люди Нью-Йорка – ведь здесь больше пространства и медленнее темп жизни.
Реновацию дома осуществила студия General Assembly. В нем живет пара представителей киноиндустрии с ребенком.
Камин стал центром пространства на первом этаже / Фото Clever
В интерьер пытались добавить атмосферу фермерского дома. В доме есть два этажа. Пространство на первом этаже соединили, сделали открытым. Центром помещения стал камин.
Каминов в доме несколько. Самый большой из них, который расположен в зоне гостиной, отделали белым кирпичом.
Открытая кухня с фасадами кремового цвета / Фото Clever
Второй этаж – зона со спальнями и санузлами. Очень оригинальной является главная ванная комната – здесь разместили отдельно стоящую ванну, а еще – большое кожаное кресло для отдыха.
Ванная комната с креслом для отдыха / Фото Clever
Кухню сделали открытой и просторной. Вся мебель здесь – кремового цвета. Навесных шкафов использовали минимум. На потолке оставили открытые балки из темного дерева, что еще больше придает дому атмосферы старого фермерского дома.
Кабинет в приглушенных оттенках синего / Фото Clever
Нестандартным интерьерным решением стала отдельная музыкальная комната. Владельцы дома – профессиональные актеры, поэтому здесь они работают над своими новыми идеями. Белый рояль, стоящий в комнате, ранее принадлежал матери хозяйки. Он воссоздает атмосферу 70-х годов и привносит ее в этот загородный дом.
Белый рояль принадлежал матери хозяйки / Фото Clever
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