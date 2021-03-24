Квартира в Нью-Йорке поражает своим почти полностью белым интерьером. В ней гостей не покидает ощущение чистоты, точности и легкости.

Площадь квартиры составляет 60 квадратных метров. Сразу у входа жители попадают в зону кухни.

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Белый интерьер в минималистическом стиле / Фото Contemporist

Кухонный блок состоит из минималистичных белых шкафов, встроенного холодильника и плиты. Кухню от основной зоны квартиры отгораживает небольшой белый полуостров с мойкой. На нем можно принимать пищу. Возле полуострова стоят барные стулья.



Кухня с небольшим островом / Фото Contemporist

Напротив кухни разместили белые скрытые двери в ванную комнату.



Интерьер гостиной / Фото Contemporist

Основное пространство в квартире занимает зона гостиной. Здесь много света от большого окна. Пастельные цветовые акценты на диване и декоративных подушках дополняют белизну стен. На пол положили серый ковер. Здесь же стоит стеклянный журнальный стол.



Вход в спальню / Фото Contemporist

Раздвижные двери с обеих сторон от стены с телевизором ведут в спальню. Эта комната меблирована минимально: здесь есть белая кровать и стол у окна. За этим столом можно любоваться видом на город во время работы.

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Над проектом работали дизайнеры студии JBA Collective.