Белоснежные стены и античная колонна: фото квартиры в Нью-Йорке, что поражает своим дизайном

Небольшая квартира супругов, что ценят искусство и простоту. Белоснежные стены, дизайнерская мебель и вкрапления античности создало в квартире благоприятную атмосферу для творчества и жизни. Смотрите фото интерьера в нашем материале.

Нью-Йоркское бюро архитектуры Schissel Montgomery завершило минималистичный ремонт трехкомнатной квартиры. Студия создала "тихий, щедрый фон для искусства и жизни". Также архитекторы переоборудовали одну из спален, выходящей на улицу, в рабочий кабинет.

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Банкетка вдоль стены содержит хранилище под сиденьем. В конце коридора студия переработала спальню, что существует, чтобы создать кабинет для владельца. Здесь можно увидеть стол дизайнера Эйлин Грей и Barcelona Daybed Людвига Миса ван дер Роэ.

Кушетка в кабинете от известного Миса ван дер Роэ / Фото dezeen.com

Еще одним дополнительным элементом у входа в квартиру есть зеркало от пола до потолка, которое должно расширить пространство и добавить больше света в темную часть квартиры.

Входная зона с большим зеркалом и шкафом / Фото dezeen.com

Поскольку квартира находится на уровне улицы, дизайнеры спроектировали прозрачные тканевые шторы, чтобы закрыть нижнюю часть окон. Это придает помещению больше приватности, одновременно пропуская свет в квартиру.

Белоснежные ролеты на окнах / Фото dezeen.com

Проект имеет сдержанную палитру со светлыми деревянными полами, окрашенными в белый цвет стенами и произведениями искусства.

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Акцентом стал бетонный корпус ручной работы для защиты паропровода здания. Он изготовлен из штабелируемые фактурных цилиндров, напоминающие классический мотив рифление колонны.

Паропровод в форме античной колонны стал изюминкой интерьера / Фото dezeen.com

Гостиная с молдингами на стенах и произведениями искусства / Фото dezeen.com