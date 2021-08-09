Белоснежная эстетика: как правильно декорировать белую комнату
Источник:Нomebook
Неизменный тренд и прекрасная классика: белое пространство можно обустроить во множество способов. Тренд 2021 года – это сочетание стиля бохо с белой эстетикой.
Белая комната ассоциируется с чистотой и пространством и никогда не выходит из моды. Это универсальная композиция, которой можно подобрать множество стилей. Белый цвет зрительно увеличивает комнату и делает ее чистой и опрятной.
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Ниже несколько советов для создания стильного белого интерьера.
Правильный пол
Выбор покрытия для пола имеет ключевое значение в оформлении комнаты и отвечает за конечный эффект. Светло-белый или светло-серый пол позволит создать минималистичный и монохромный интерьер. Если необходимо создать теплый уют, тогда удачным выбором станет светлое дерево. Интересный контраст можно получить, если обустроить белую комнату с темным деревянным полом.
Контраст
При обустройстве белой комнаты стоит задуматься, какой элемент интерьера может будет яркой цветовой точкой. Насыщенные картины или растения на чистом белом фоне будут иметь великолепный вид.
Смягченные линии
Если в планах создать максимально монохромный интерьер без дополнительных цветов, попробуйте утеплить композицию фактурами и формами. Выбирайте мягкие линии вместо геометрических. Диван из приятного на ощупь материала с большими подушками станет изюминкой дизайна.
Стильные детали
Тенденция последнего времени – это дополнение белоснежной комнаты аксессуарами в стиле бохо. Освещение из ротанга, зеркало в соломенной обстановке или макраме на стенах будут прекрасно смотреться в комнате.