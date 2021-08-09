Белоснежная эстетика: как правильно декорировать белую комнату

Неизменный тренд и прекрасная классика: белое пространство можно обустроить во множество способов. Тренд 2021 года – это сочетание стиля бохо с белой эстетикой.

Белая комната ассоциируется с чистотой и пространством и никогда не выходит из моды. Это универсальная композиция, которой можно подобрать множество стилей. Белый цвет зрительно увеличивает комнату и делает ее чистой и опрятной.

Не пропустите Интересно знать: технология кондиционирования

Ниже несколько советов для создания стильного белого интерьера.

Правильный пол

Выбор покрытия для пола имеет ключевое значение в оформлении комнаты и отвечает за конечный эффект. Светло-белый или светло-серый пол позволит создать минималистичный и монохромный интерьер. Если необходимо создать теплый уют, тогда удачным выбором станет светлое дерево. Интересный контраст можно получить, если обустроить белую комнату с темным деревянным полом.

Теплая атмосфера в комнате благодаря правильному полу / Фото Нomebook

Контраст

При обустройстве белой комнаты стоит задуматься, какой элемент интерьера может будет яркой цветовой точкой. Насыщенные картины или растения на чистом белом фоне будут иметь великолепный вид.

Ярко и стильно​ / Фото Нomebook

Смягченные линии

Если в планах создать максимально монохромный интерьер без дополнительных цветов, попробуйте утеплить композицию фактурами и формами. Выбирайте мягкие линии вместо геометрических. Диван из приятного на ощупь материала с большими подушками станет изюминкой дизайна. Элегантный стиль / Фото Pinterest

Стильные детали

Тенденция последнего времени – это дополнение белоснежной комнаты аксессуарами в стиле бохо. Освещение из ротанга, зеркало в соломенной обстановке или макраме на стенах будут прекрасно смотреться в комнате.

Белая комната – это стильное и эстетическое решение / Фото Dеcor Aid