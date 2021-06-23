Хотя пивные спа-салоны существуют в соседней Чехии уже давно, однако там атмосфера часто более пабная. Студия пыталась совместить купание и знаменитое пивное наследство Бельгии, при этом создать ощущение расслабленности и близости . Фасад добавляет роскоши и уже с улицы создает атмосферу богемности.

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Изогнутая медная установка, вдохновленная старинными медными чайниками , которые использовались для варки пива. Арки придают ощущение покоя, их плавные формы перегораживают комнату и продолжаются до потолка, где висит сушеный ячмень и хмель . Ветви смягчают интерьер, добавляя фактурность пространству, а их аромат только способствует желаемой атмосфере. Обнаженные стены, сырой бетон и синий камень дополняют друг друга и создают ощущение близости с землей.

Ветви хмеля и ячменя, свисающие с потолка / Фото yellowtrace.com.au

Фасад спа-салона / Фото yellowtrace.com.au

В доме расположен красивый сводчатый погреб , здание расположено в старом центре города . Чтобы сохранить и почтить культуру дизайнеры работали с более традиционными материалами, такими как медь, зерно и витражи.

Витраж внутри спа-салона / Фото yellowtrace.com.au

Соломенные сиденья / Фото yellowtrace.com.au

Соломенные сиденья добавляют аутентичности помещению, вместе с очень пышной инфракрасной сауной. Медные краны и ванны с пивными бочками действительно вызывают восторг.

Ванная в форме бочки / Фото yellowtrace.com.au

Идеальный отдых! / Фото yellowtrace.com.au

На витражных окнах есть иллюстрации с изображением монахов и священников, которые готовят пиво и обеспечивают гостям спа-центра определенную приватность во время процедур. Дизайн перил для лестниц тоже имеет подобную тематику: на стальном каркасе видно рыцарей, чайники и пивные бочки.

Поручни с тематическими изображениями / Фото yellowtrace.com.au

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Витраж / Фото yellowtrace.com.au