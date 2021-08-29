Бегство от мира: в Испании создали невероятный домик для углубления в себя
Источник:Archdaily
Современный темп жизни требует регулярного "ретрита" – уединения в отдаленном месте и погружения в собственные мысли. Сделать это в привычном месте будут мешать шум и другие посторонние факторы.
12VoltRetreat Refuge – это замечательный проект для внутреннего восстановления. Его воплотили в испанском городе Пальма.
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Приют расположен в сельской местности, что только способствует тихому отдыху.
Место для тихих размышлений / Фото Archdaily
Когда-то подобные домики служили местом укрытия для охотников и пастухов. Теперь их популярность упала, поэтому им нашли новое применение.
Домики пропитаны вдохновением / Фото Archdaily
Площадь домиков не превышает 20 квадратных метров. Впрочем, остров Майорка, великолепные виды и вдохновение делают большие пространства лишними.
Светлый интерьер – отличное решение для домиков / Фото Archdaily
Домики завоевали популярность сразу после своего появления. Туристы со всего мира прилетают сюда, чтобы пополнить внутренние резервы для новых свершений.