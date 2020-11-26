Помещение старой фабрики в Будапеште переделали в стильный бар. Рассказываем, чем привлекает гостей заведение в центре венгерской столицы.

Про наиболее фотогеничное заведение Будапешта сообщает Urdesignmag .

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В интерьере преобладает терракотовый цвет / Фото Urdesignmag

Заведение под названием Buha | i | rest открыли совсем недавно. Автором проекта стал архитектор Roman Plyus .

Помещение площадью 350 квадратных метров расположено на месте старой текстильной фабрики . Сегодня пространство переосмыслили: теперь это концептуальный бар и место для удачных фото.



Бар на месте старой фабрики / Фото Urdesignmag

Основным цветом в интерьере стал терракотовый . С его помощью сохранили баланс между старым фабричным зданием из красного кирпича и современным стилем. Цвет стен, столов и мебели напоминает расплавленный шоколад .

В потолке сохранили старинные арки , оставшиеся от помещения фабрики. Бар поделили на несколько зон с различным уровнем комфорта .



Плитку на полу восстановили из старой, которая была на фабрике / Фото Urdesignmag

На полу лежит отреставрированная старая плитка . Она прекрасно подходит к новому "инстаграмному" интерьеру.

Внимание привлекает закругленный "шоколадный" камин . Он напоминает огромную игрушку или леденец и кажется ненастоящим.



Интерьер получился на удивление стильным / Фото Urdesignmag

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Диваны с кожаными подушками цвета глины дополняют общую картину. Стены украсили декоративной штукатуркой и мрамором . Меню изготовили из переработанной бумаги .



Скульптура для фотографий в Instagram / Фото Urdesignmag