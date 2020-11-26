Все шоколадное и гигантская скульптура: фото наиболее инстаграмного заведения в Будапеште
Помещение старой фабрики в Будапеште переделали в стильный бар. Рассказываем, чем привлекает гостей заведение в центре венгерской столицы.
Про наиболее фотогеничное заведение Будапешта сообщает Urdesignmag.
По теме: Невероятный фасад вегетарианского ресторана в Мадриде: почему здесь всегда светит лампа
В интерьере преобладает терракотовый цвет / Фото Urdesignmag
Заведение под названием Buha | i | rest открыли совсем недавно. Автором проекта стал архитектор Roman Plyus.
Помещение площадью 350 квадратных метров расположено на месте старой текстильной фабрики. Сегодня пространство переосмыслили: теперь это концептуальный бар и место для удачных фото.
Бар на месте старой фабрики / Фото Urdesignmag
Основным цветом в интерьере стал терракотовый. С его помощью сохранили баланс между старым фабричным зданием из красного кирпича и современным стилем. Цвет стен, столов и мебели напоминает расплавленный шоколад.
В потолке сохранили старинные арки, оставшиеся от помещения фабрики. Бар поделили на несколько зон с различным уровнем комфорта.
Плитку на полу восстановили из старой, которая была на фабрике / Фото Urdesignmag
На полу лежит отреставрированная старая плитка. Она прекрасно подходит к новому "инстаграмному" интерьеру.
Внимание привлекает закругленный "шоколадный" камин. Он напоминает огромную игрушку или леденец и кажется ненастоящим.
Интерьер получился на удивление стильным / Фото Urdesignmag
Интересно: Дом, который дышит: как выглядит резиденция именитого архитектора в Калифорнии
Диваны с кожаными подушками цвета глины дополняют общую картину. Стены украсили декоративной штукатуркой и мрамором. Меню изготовили из переработанной бумаги.
Скульптура для фотографий в Instagram / Фото Urdesignmag
"Изюминкой" заведения является скульптура от KAWS, которую назвали "Маленькая ложь". На полу перед статуей выложили слово Instagram, чтобы напомнить гостям о назначении современной культуры.
Поделиться новостью