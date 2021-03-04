Чудо-бар: взрыв цвета и двойная реальность в интерьере – фото
Ресторан и бар с чрезвычайно ярким интерьером сделали в Косово. В пространстве есть 3 основных акцента: произведения искусства, растения и яркие цвета.
Источник:ArchDaily
Бар под названием Trianglo расположен в городе Приштина, что в частично признанной республике Косово. Площадь заведения составляет 320 квадратных метров.
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В интерьере преобладает фиолетовый цвет / Фото Maden Group
Проект был создан архитекторами из Maden Group. Стеклянная конструкция на фоне жилых домов в спальном районе выглядит достаточно оригинально.
Основой интерьера стала керамическая плитка Araldica от итальянского дизайнера Федерико Пепе. Она создает оригинальный эффект двойной экспозиции. А еще – выглядит естественно благодаря геометрическим фигурам и минималистичным линиям.
Живые растения и плитка с растительными мотивами / Фото Maden Group
В пространстве выставлены художественные работы местного художника Якупа Ферри. Картины делают интерьер живым и динамичным.
В ресторане преобладают оттенки фиолетового. Прогуливаясь по улице, посетители видят фиолетовый вход и фиолетовый свет изнутри.
Открытый бар с неоновой подсветкой / Фото Maden Group
В интерьере использовали много зеленых растений. Они логично дополняют общую атмосферу. Вазоны подсветили неоновыми лампами.
Днем пространство выглядит светлым и воздушным, а ночью становится ярким пятном на фоне соседних многоэтажек.
Стеклянное здание в фиолетовом цвете заметно издалека / Фото Maden Group
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Заведение расположено в недавно застроенной части города. Благодаря неординарному дизайну бар уже стал важной частью городской культуры.
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