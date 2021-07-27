Бамбуковая арка: на Бали завершили строительство уникального школьного пространства
Источник:Dezeen
The Arc – это фантастическое пространство частной школы на Бали. Крытая бамбуком площадка станет местом многих детских активностей.
Green School – это частная школа, обучающая устойчивому развитию. Главная особенность заведения – обучение на открытом воздухе.
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Крытую бамбуком площадку спроектировала архитектурная студия Ibuku.
Спортивная площадка имеет площадь 760 квадратных метров. От солнца, дождя и ветра ее защищает уникальное бамбуковое накрытие.
Органическое накрытие имеет высоту 14 метров. Дизайн бамбуковой конструкции – уникальный, такого нет больше нигде в мире.
Архитекторы довольны, что смогли внести в свое портфолио новое уникальное решение, а основатели школы убеждены, что подобные площадки стоит распространять по всей Азией.