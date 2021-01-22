Отдых с комфортом: 5 идей для обустройства застекленного балкона
Если у вас есть балкон, не спешите превращать его в свалку ненужных вещей. Лучше сделайте здесь оригинальную зону для работы или отдыха.
Даже небольшой балкон может стать местом для работы или отдыха в теплое время года. Журнал Идеи декора предлагает варианты оформления небольших застекленных балконов.
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Зона релакса с креслами-подушками
На этом балконе нет ничего особенного. Однако большие окна и кресла подушки делают это место очень привлекательным для жителей квартиры.
Балкон с креслами-подушками / Фото Идеи декора
Балкон, где можно удобно расположиться
Здесь сделали тумбы-трансформеры. В них можно хранить вещи, а сверху обустроили место для сидения.
Балкон с тумбами-трансформерами / Фото Идеи декора
Балкон для чаепития
Маленький кофейный столик, два удобных стула – и вы получаете мини-кафе прямо у себя дома.
Балкон с кофейным столиком / Фото Идеи декора
Балкон с рабочим местом
Здесь установили небольшой столик и удобный стул для работы. В теплое время года этот балкон служит отдельным кабинетом для работы из дома.
Балкон с рабочим местом / Фото Идеи декора
Эстетичный балкон
Здесь всего лишь установили тумбу для хранения вещей, которую украсили картинами и другими деталями. Постеры на стене перекликаются с декором тумбы. Этот балкон производит впечатление эстетичного и красивого пространства.
Балкон с эстетичным декором / Фото Идеи декора
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