Если у вас есть балкон, не спешите превращать его в свалку ненужных вещей. Лучше сделайте здесь оригинальную зону для работы или отдыха.

Даже небольшой балкон может стать местом для работы или отдыха в теплое время года. Журнал Идеи декора предлагает варианты оформления небольших застекленных балконов.

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Зона релакса с креслами-подушками

На этом балконе нет ничего особенного. Однако большие окна и кресла подушки делают это место очень привлекательным для жителей квартиры.



Балкон с креслами-подушками / Фото Идеи декора

Балкон, где можно удобно расположиться

Здесь сделали тумбы-трансформеры. В них можно хранить вещи, а сверху обустроили место для сидения.



Балкон с тумбами-трансформерами / Фото Идеи декора

Балкон для чаепития

Маленький кофейный столик, два удобных стула – и вы получаете мини-кафе прямо у себя дома.



Балкон с кофейным столиком / Фото Идеи декора

Балкон с рабочим местом

Здесь установили небольшой столик и удобный стул для работы. В теплое время года этот балкон служит отдельным кабинетом для работы из дома.



Балкон с рабочим местом / Фото Идеи декора

Эстетичный балкон

Здесь всего лишь установили тумбу для хранения вещей, которую украсили картинами и другими деталями. Постеры на стене перекликаются с декором тумбы. Этот балкон производит впечатление эстетичного и красивого пространства.



Балкон с эстетичным декором / Фото Идеи декора