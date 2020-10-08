Руководитель дизайн-студии из Сиднея построил для себя жилье, взяв идеи из самой природы. Дом стал фактически отдельной экосистемой, в которой жители могут выращивать себе пищу.

Австралийская студия CplusC Architectural Workshop создала экодом из переработанных материалов, сообщает Djournal.

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Грядки для того, чтобы жители дома могли выращивать овощи / Фото Djournal

На крыше необычного дома – огород, а еще в помещении есть водоем, где живут настоящие съедобные окуни.

Дом назвали Jungle House. Его построил для себя руководитель студии CplusC в одном из центральных районов Сиднея.



Дом построили на участке клиновидной формы / Фото Djournal

Раньше здесь было заброшенное здание, теперь же на его месте современное экологическое жилье.

Крышу сконструировали так, чтобы она могла удержать дренажную систему, а также грядки с овощами и фруктами.



Водоем расположен между фасадом и основной стеной / Фото Djournal

Здесь существует своеобразная замкнутая экосистема. На крышу попадает дождевая вода, оттуда она сливается в подземный резервуар, фильтруется и перекачивается в водоем на первом этаже.

А богатая азотом вода из пруда используется для орошения и удобрения сада.



Сад на крыше достаточно большой / Фото Djournal

Система настроена таким образом, чтобы жители действительно могли ловить и есть рыбу, когда она вырастет до довольно больших размеров, – рассказывают дизайнеры CplusC.



Вечером дом выглядит особенно эффектно / Фото Djournal

Фасад дома оформили очень просто. На него нанесли шпаклевочную смесь, чтобы он гармонично смотрелся среди других исторических зданий.

Конечно, в таком экодоме не обошлось без солнечных батарей. Ими покрыта задняя стена дома.



В помещении очень стильный интерьер / Фото Djournal

Интересно оформили окна – их специально выполнили из ржавой стали, чтобы те контрастировали с современными, пластиковыми.

В гараже дома есть зарядная станция для автомобиля. Лестницу, соединяющую все три этажа здания, создали из переработанной древесины.



Лестницу сделали из переработанного материала / Фото Djournal

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Здесь есть много инновационных решений – например, окно-стена в спальне. Оно позволяет впустить в комнату как можно больше света и воздуха.



Некоторые стены можно открыть полностью / Фото Djournal

Перегородки между некоторыми комнатами можно открыть и превратить их в единое пространство.



Внутри дом построили по принципу конструктора, который можно разбирать / Фото Djournal

Больше фото экологического дома смотрите здесь:

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