В Австралии построили удивительный экодом, в котором можно ловить рыбу и собирать овощи: фото
Руководитель дизайн-студии из Сиднея построил для себя жилье, взяв идеи из самой природы. Дом стал фактически отдельной экосистемой, в которой жители могут выращивать себе пищу.
Австралийская студия CplusC Architectural Workshop создала экодом из переработанных материалов, сообщает Djournal.
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Грядки для того, чтобы жители дома могли выращивать овощи / Фото Djournal
На крыше необычного дома – огород, а еще в помещении есть водоем, где живут настоящие съедобные окуни.
Дом назвали Jungle House. Его построил для себя руководитель студии CplusC в одном из центральных районов Сиднея.
Дом построили на участке клиновидной формы / Фото Djournal
Раньше здесь было заброшенное здание, теперь же на его месте современное экологическое жилье.
Крышу сконструировали так, чтобы она могла удержать дренажную систему, а также грядки с овощами и фруктами.
Водоем расположен между фасадом и основной стеной / Фото Djournal
Здесь существует своеобразная замкнутая экосистема. На крышу попадает дождевая вода, оттуда она сливается в подземный резервуар, фильтруется и перекачивается в водоем на первом этаже.
А богатая азотом вода из пруда используется для орошения и удобрения сада.
Сад на крыше достаточно большой / Фото Djournal
Система настроена таким образом, чтобы жители действительно могли ловить и есть рыбу, когда она вырастет до довольно больших размеров, – рассказывают дизайнеры CplusC.
Вечером дом выглядит особенно эффектно / Фото Djournal
Фасад дома оформили очень просто. На него нанесли шпаклевочную смесь, чтобы он гармонично смотрелся среди других исторических зданий.
Конечно, в таком экодоме не обошлось без солнечных батарей. Ими покрыта задняя стена дома.
В помещении очень стильный интерьер / Фото Djournal
Интересно оформили окна – их специально выполнили из ржавой стали, чтобы те контрастировали с современными, пластиковыми.
В гараже дома есть зарядная станция для автомобиля. Лестницу, соединяющую все три этажа здания, создали из переработанной древесины.
Лестницу сделали из переработанного материала / Фото Djournal
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Здесь есть много инновационных решений – например, окно-стена в спальне. Оно позволяет впустить в комнату как можно больше света и воздуха.
Некоторые стены можно открыть полностью / Фото Djournal
Перегородки между некоторыми комнатами можно открыть и превратить их в единое пространство.
Внутри дом построили по принципу конструктора, который можно разбирать / Фото Djournal
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