Дизайнерская студия Ensamble свела сооружение Can Terra – Дом земли. Это пещерный дом, целью которого является полное слияние с природной средой.

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Этот необычный экспериментальный дом стал победителем конкурса Королевского института британских архитекторов.



Авангардное пространство / Фото ELLEDecor

Сооружение вручную вырезано в виде пещеры. Ранее здесь располагался пороховой магазин, однако со временем об этом пространстве забыли и оно пришло в упадок.

Особенный интерьер / Фото ELLEDecor

Архитекторам нужно было вручную восстанавливать каждый сантиметр пещерного дома.



Невероятный проект / Фото ELLEDecor

С помощью самых современных технологических систем было проведено считывание поверхности, с миллионами лазерных точек, которые с миллиметровой точностью регистрировали каждую щель и каждую складку структуры пещеры. Впоследствии было сформировано пространство, пригодные для проживания.

Этот дом – яркая демонстрация, что уютный дом можно построить в любом ландшафте.