Кривая мебель и причудливые формы: 7 роскошных спален в стиле арт-деко – фото
Мрамор, хром, четкие геометрические формы и насыщенные цвета – именно таковы помещения в стиле арт-деко. Этот стиль имеет давнюю историю, которая началась во Франции. Арт-деко не утратил своей актуальности и сегодня.
Этот оригинальный стиль сложно перепутать с другими. Про интерьеры в стиле арт-деко сообщает журнал The Spruce.
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Арт-деко– стиль, в котором используют геометрические фигуры, стилизованные изгибы, атмосферное освещение и роскошные материалы: мрамор, бархат, хром и латунь.
Сегодня многие дизайнеры возвращаются к стилю арт-деко. Оригинальная эстетика способствует тому, что им оформляют гостиничные комнаты и частные дома во всем мире.
Спальни в стиле арт-деко
Драматическое изголовье
Изголовье кровати похоже на отдельный арт-объект / Фото The Spruse
В этой спальне в лондонском отеле Henrietta изголовье кровати изготовили вручную. Оно плавно перетекает в стену и сочетается с прикроватными светильниками и зеркалом.
Геометрические узоры
В этой комнате тоже немало неправильных форм / Фото The Spruse
Вы точно захотите провести ночь в номере отеля Rose Bourbon в Париже. Здесь все украсили черно-белыми узорами, которые прекрасно гармонируют с латунными бра и бархатной обивкой.
Максималистический деко
Здесь много разных узоров, но они выглядят органично / Фото The Spruse
Эта комната – ответ на "лихорадку в стиле арт-деко". Здесь есть пышные обои, тяжелые шторы, леопардовые мотивы, кожа, мрамор и бамбук. Расположена эта гостиничная комната, конечно, в Париже.
Розовая пудра
Изголовье кровати напоминает абстрактную картину / Фото The Spruse
Комнаты в отеле Saint-Marc, Париж, украсили старинной мебелью и декором с блошиного рынка. Стены цвета пудры делают интерьер совершенным.
Кривые линии
Этот комод не может не понравиться / Фото The Spruse
Белый комод оригинальной формы – классика стиля арт-деко. Он привлекает взгляд и вызывает восхищение. Этот комод изготовила фирма Forbes + Masters.
Металлическое изголовье
Причудливые формы привлекают внимание / Фото The Spruse
Здесь тоже нет прямых линий. Причудливое изголовье кровати и люстра, которая вот-вот потеряет равновесие, привлекают гостей в этот номер в гостинице Panache в Париже.
Насыщенность цвета
Спальня в насыщенных темных оттенках / Фото The Spruse
Еще один замечательный номер из лондонского отеля Henrietta. Здесь создали эклектичную эстетику с малиновыми креслами, стенами насыщенного синего цвета и округлыми формами.
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