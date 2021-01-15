Мрамор, хром, четкие геометрические формы и насыщенные цвета – именно таковы помещения в стиле арт-деко. Этот стиль имеет давнюю историю, которая началась во Франции. Арт-деко не утратил своей актуальности и сегодня.

Этот оригинальный стиль сложно перепутать с другими. Про интерьеры в стиле арт-деко сообщает журнал The Spruce .

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Арт-деко – стиль, в котором используют геометрические фигуры, стилизованные изгибы, атмосферное освещение и роскошные материалы: мрамор, бархат, хром и латунь.

Сегодня многие дизайнеры возвращаются к стилю арт-деко. Оригинальная эстетика способствует тому, что им оформляют гостиничные комнаты и частные дома во всем мире.

Спальни в стиле арт-деко

Драматическое изголовье



Изголовье кровати похоже на отдельный арт-объект / Фото The Spruse

В этой спальне в лондонском отеле Henrietta изголовье кровати изготовили вручную. Оно плавно перетекает в стену и сочетается с прикроватными светильниками и зеркалом.

Геометрические узоры



В этой комнате тоже немало неправильных форм / Фото The Spruse

Вы точно захотите провести ночь в номере отеля Rose Bourbon в Париже. Здесь все украсили черно-белыми узорами, которые прекрасно гармонируют с латунными бра и бархатной обивкой.

Максималистический деко



Здесь много разных узоров, но они выглядят органично / Фото The Spruse

Эта комната – ответ на "лихорадку в стиле арт-деко". Здесь есть пышные обои, тяжелые шторы, леопардовые мотивы, кожа, мрамор и бамбук. Расположена эта гостиничная комната, конечно, в Париже.

Розовая пудра



Изголовье кровати напоминает абстрактную картину / Фото The Spruse

Комнаты в отеле Saint-Marc, Париж, украсили старинной мебелью и декором с блошиного рынка. Стены цвета пудры делают интерьер совершенным.

Кривые линии



Этот комод не может не понравиться / Фото The Spruse

Белый комод оригинальной формы – классика стиля арт-деко. Он привлекает взгляд и вызывает восхищение. Этот комод изготовила фирма Forbes + Masters.

Металлическое изголовье



Причудливые формы привлекают внимание / Фото The Spruse

Здесь тоже нет прямых линий. Причудливое изголовье кровати и люстра, которая вот-вот потеряет равновесие, привлекают гостей в этот номер в гостинице Panache в Париже.

Насыщенность цвета



Спальня в насыщенных темных оттенках / Фото The Spruse

Еще один замечательный номер из лондонского отеля Henrietta. Здесь создали эклектичную эстетику с малиновыми креслами, стенами насыщенного синего цвета и округлыми формами.