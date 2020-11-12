Как коронавирус повлияет на архитектуру: идеи известных дизайнеров
Сегодня часто можно услышать, что мир после пандемии не станет таким, каким был раньше. Изменения обязательно коснутся архитектуры и дизайна. Как художники предлагают менять пространство для комфорта и безопасности – читайте в нашем материале.
Об архитектуре будущего и том, как на нее повлияет пандемия, сообщает CNN.
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В Дубае состоялась выставка "The Shape of Things to Come". Название переводится как "Формы будущих вещей". Большое внимание архитекторы посвятили тому, как на строительство повлияет пандемия Covid-19.
Будущее клубов
В таком клубе реально соблюдать дистанцию / Фото CNN
Студия из Бейрута Rabih Geha Architects утверждает, что люди будут ходить на вечеринки. Но формат должен измениться – без социального дистанцирования не обойтись.
Архитекторы представили дизайн ночного клуба "Evolve", который имеет концентрическую форму. Таким образом, люди могут развлекаться и сохранять дистанцию одновременно.
Улицы изменятся
Отдельные дорожки для пешеходов / Фото CNN
В периоды полного локдауна в городах перестает ходить даже транспорт. Жители передвигаются в основном пешком или на велосипедах и электросамокатах.
Поэтому улицы будущего будут приспособлены к быстрому и комфортного передвижения индивидуального транспорта и пешеходов.
Пузыри для кафе
Вариант безопасного пребывания в кафе / Фото CNN
В ресторанах невозможно все время находиться в маске – ведь там принимают пищу. Поэтому архитекторы предлагают новый вид социального дистанцирования: пузыри или капсулы, в которых люди смогут спокойно питаться.
Публичные места изменятся
К вам не подойдут слишком близко / Фото CNN
Студия Tariq Khayyat Design Partners предлагает собственный вариант публичного пространства. Электронный пол реагирует на посетителя и закрашивает территорию вокруг него в красный цвет. Так обозначают социальную дистанцию – за линии лучше не заходить.
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Отдыхать в одиночестве
Для отпуска людям понадобятся гостиницы, выполненные в виде больших кабин. Комнаты и домики должны быть автономными и минимизировать необходимость контактов с людьми.
Отели с автономными капсулами станут популярными / Фото CNN
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