Сегодня часто можно услышать, что мир после пандемии не станет таким, каким был раньше. Изменения обязательно коснутся архитектуры и дизайна. Как художники предлагают менять пространство для комфорта и безопасности – читайте в нашем материале.

Об архитектуре будущего и том, как на нее повлияет пандемия, сообщает CNN .

В Дубае состоялась выставка "The Shape of Things to Come" . Название переводится как "Формы будущих вещей" . Большое внимание архитекторы посвятили тому, как на строительство повлияет пандемия Covid-19.

Выставка стала частью Недели дизайна в Дубае .

Социальная дистанция, разделение людей на малые группы, отдых подальше от толпы – такие решения предлагали архитекторы.

Будущее клубов



В таком клубе реально соблюдать дистанцию ​​/ Фото CNN

Студия из Бейрута Rabih Geha Architects утверждает, что люди будут ходить на вечеринки . Но формат должен измениться – без социального дистанцирования не обойтись.

Архитекторы представили дизайн ночного клуба "Evolve" , который имеет концентрическую форму. Таким образом, люди могут развлекаться и сохранять дистанцию одновременно.

Улицы изменятся



Отдельные дорожки для пешеходов / Фото CNN

В периоды полного локдауна в городах перестает ходить даже транспорт . Жители передвигаются в основном пешком или на велосипедах и электросамокатах .

Поэтому улицы будущего будут приспособлены к быстрому и комфортного передвижения индивидуального транспорта и пешеходов.

Пузыри для кафе



Вариант безопасного пребывания в кафе / Фото CNN

В ресторанах невозможно все время находиться в маске – ведь там принимают пищу. Поэтому архитекторы предлагают новый вид социального дистанцирования: пузыри или капсулы , в которых люди смогут спокойно питаться.

Публичные места изменятся



К вам не подойдут слишком близко / Фото CNN

Студия Tariq Khayyat Design Partners предлагает собственный вариант публичного пространства. Электронный пол реагирует на посетителя и закрашивает территорию вокруг него в красный цвет. Так обозначают социальную дистанцию – за линии лучше не заходить.

Отдыхать в одиночестве

Для отпуска людям понадобятся гостиницы, выполненные в виде больших кабин . Комнаты и домики должны быть автономными и минимизировать необходимость контактов с людьми.