Архитектура будущего: как выглядит детский сад в Южных Альпах
Источник:Architektgruber
Архитектор Андреас Грубер учел потребности детей от 2 – 6 лет и спроектировал пространство, стимулирующее к играм, обучению и коммуникациям. К работе над садом была привлечена команда педагогов, что помогло лучше понять психологию тех, кто развиваться в этом пространстве.
Традиционный профиль дома с покатой крышей помогает детям понять, что они попадают в знакомую для себя среду. Здесь нет абстракций, асимметричных фасадов, игры с материалами, которые присущи современной архитектуре. Единственным элементом игры становятся рамы окон, окрашенные в разные цвета.
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Почему именно такое решение
Цветные окна украшают фасад / Фото Architektgruber
Строгий белый фасад с окнами в шахматном порядке с соблюдением принципа симметрии, указывают, что это здание предназначено для образовательной деятельности. В то же время к детям относятся как к взрослым: здесь нет ярких изображений с героями сказок, мифических персонажей и других элементов, которые ассоциируются с детскими садами.
Архитектор позаботился об удобстве детей. Оконные рамы, например, внутри превращаются в удобные места для сидения.
Удобство и мобильность
Интерьер детского сада / Фото Architektgruber
Интерьер разрабатывался на основе параметров детей. Здесь много света и пространства, чтобы они могли свободно передвигаться и играть в активные игры. Из окон ученики наблюдают за красотой Альп, что вдохновляет их на творчество.
Интерьер детского сада / Фото Architektgruber
Интерьер детского сада / Фото Architektgruber
Когда Андреас Грубер описывает проект, он часто использует слова "удобство и мобильность". И действительно, внутри нет устойчивых тяжелых конструкций – дети могут взаимодействовать с пространством и видоизменять его для максимального удобства.
Педагогическое пространство
Пространство для уединения / Фото Architektgruber
Проект предусматривает наличие больших классов для обучения и отдельные места для "уединения", они напоминают большие беседки внутри помещения. Мебель разрабатывалась вместе с дизайнерами интерьеров MarchGut. Стулья и столы изготовлены из дерева и имеют удобные поверхности.
Стулья, изготовленные для детей / Фото Architektgruber