Традиционный профиль дома с покатой крышей помогает детям понять, что они попадают в знакомую для себя среду. Здесь нет абстракций, асимметричных фасадов, игры с материалами, которые присущи современной архитектуре. Единственным элементом игры становятся рамы окон, окрашенные в разные цвета.

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Почему именно такое решение



Цветные окна украшают фасад / Фото Architektgruber

Строгий белый фасад с окнами в шахматном порядке с соблюдением принципа симметрии, указывают, что это здание предназначено для образовательной деятельности. В то же время к детям относятся как к взрослым: здесь нет ярких изображений с героями сказок, мифических персонажей и других элементов, которые ассоциируются с детскими садами.

Архитектор позаботился об удобстве детей. Оконные рамы, например, внутри превращаются в удобные места для сидения.

Удобство и мобильность



Интерьер детского сада / Фото Architektgruber

Интерьер разрабатывался на основе параметров детей. Здесь много света и пространства, чтобы они могли свободно передвигаться и играть в активные игры. Из окон ученики наблюдают за красотой Альп, что вдохновляет их на творчество.



Интерьер детского сада / Фото Architektgruber

Интерьер детского сада / Фото Architektgruber

Когда Андреас Грубер описывает проект, он часто использует слова "удобство и мобильность". И действительно, внутри нет устойчивых тяжелых конструкций – дети могут взаимодействовать с пространством и видоизменять его для максимального удобства.

Педагогическое пространство



Пространство для уединения / Фото Architektgruber

Проект предусматривает наличие больших классов для обучения и отдельные места для "уединения", они напоминают большие беседки внутри помещения. Мебель разрабатывалась вместе с дизайнерами интерьеров MarchGut. Стулья и столы изготовлены из дерева и имеют удобные поверхности.



Стулья, изготовленные для детей / Фото Architektgruber