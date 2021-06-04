Он тщательно передает каждый предмет интерьера, начиная от мебели и заканчивая люстрами и фонарями. Его изысканные миниатюры настолько реалистичны, что ему приходится использовать ручки, зубную щетку и даже чеснок, чтобы показать, насколько крошечные его произведения.

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Увлечение миниатюрой

Искусный миниатюрист, который родился и вырос в Лос-Анджелесе, увлекался кукольными домиками с детства. Более того, его отец работал на стройке, а мама любила рисовать.

Крис ходил с папой на работу и смотрел как тот восстанавливает исторические здания. Еще тогда изысканные детали интерьера чрезвычайно захватывали его воображение. Неудивительно, что после школы, он выбрал архитектурное направление. Однако увлечение миниатюрой у Толедо появилось уже после окончания университета, тогда, когда ему на глаза попалось деликатное мини-изделие.

Когда я впервые увидел миниатюры, это была мгновенная любовь, потому что я открыл для себя вид искусства, который охватывал каждую среду, с которой я когда-либо работал. Миниатюры дают мне шанс сохранить мгновение из прошлого, подержать его в руках и увидеть собственными глазами,

– рассказывает Толедо.

Создание миниатюрных интерьеров

Крис начинает строить свои миниатюрные произведения в полноразмерном формате. Сначала он делает простые эскизы, иллюстрируя различные планы. Затем он начинает конструировать и единственная разница заключается в том, что фактический размер архитектор переводит в масштаб 1:12.

В процессе строительства Толедо использует много тех же инструментов, которые можно использовать для построения полноразмерных моделей.

Последний штрих, который я добавляю всем своим деталям – это элемент старения и износа. От ржавчины и грязи на раковине в ванной до потертостей вдоль стен и участков. Я верю, что это то, что действительно придает душу моим произведениям и тот дополнительный оттенок реализма, к которому я стремлюсь в каждом произведении,

– говорит миниатюрист.