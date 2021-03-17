Источником вдохновения для этого художника из Бразилии стали повседневные предметы, известные каждому. В его безумном воображении маска способна превратиться в больницу, а микрофон – в отель будущего.

Фелипе де Кастро – архитектор и художник родом из Бразилии. Он является большим ценителем искусства, так что превращает обычные предметы в оригинальные архитектурные конструкции.

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Больница в виде маски



На этот дизайн повлияла пандемия коронавируса / Фото instagram.com/felipedecastro.arq

Когда я был совсем маленьким, я смотрел на предметы, представляя, как эти объекты будут выглядеть в гораздо большем масштабе, как люди будут ходить под ними, – рассказывает художник.

Стеклянный кубик Рубика



Игрушка превратилась в оригинальное здание / Фото instagram.com/felipedecastro.arq

Комплекс отдыха с бассейном



На него художника вдохновила обычная флешка / Фото instagram.com/felipedecastro.arq

Микрофон, который стал отелем



Выглядит довольно неплохо / Фото instagram.com/felipedecastro.arq

Шоколадный дом



Плитка молочного или черного может превратиться в такое сооружение / Фото instagram.com/felipedecastro.arq

Батончик стал галереей



Разломанная шоколадка вдохновила на такое здание / Фото instagram.com/felipedecastro.arq

Спортивная арена из тарелок



Имеет современный вид / Фото instagram.com/felipedecastro.arq

Здание-фотоаппарат



В таком хочется побывать / Фото instagram.com/felipedecastro.arq

Дом-сэндвич



Почему бы не сделать разные этажи похожими на цветную начинку / Фото instagram.com/felipedecastro.arq

Строение-часы



Привлекает внимание своими гранями / Фото instagram.com/felipedecastro.arq

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