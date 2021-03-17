Здание-флешка и дом-сникерс: архитектор рисует здания в форме бытовых предметов
Источником вдохновения для этого художника из Бразилии стали повседневные предметы, известные каждому. В его безумном воображении маска способна превратиться в больницу, а микрофон – в отель будущего.
Источник:Boredpanda
Фелипе де Кастро – архитектор и художник родом из Бразилии. Он является большим ценителем искусства, так что превращает обычные предметы в оригинальные архитектурные конструкции.
Актуально Глобальные тренды в интерьере 2021: 7 ключевых изменений
Больница в виде маски
На этот дизайн повлияла пандемия коронавируса / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Когда я был совсем маленьким, я смотрел на предметы, представляя, как эти объекты будут выглядеть в гораздо большем масштабе, как люди будут ходить под ними, – рассказывает художник.
Стеклянный кубик Рубика
Игрушка превратилась в оригинальное здание / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Комплекс отдыха с бассейном
На него художника вдохновила обычная флешка / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Микрофон, который стал отелем
Выглядит довольно неплохо / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Шоколадный дом
Плитка молочного или черного может превратиться в такое сооружение / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Батончик стал галереей
Разломанная шоколадка вдохновила на такое здание / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Спортивная арена из тарелок
Имеет современный вид / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Здание-фотоаппарат
В таком хочется побывать / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Дом-сэндвич
Почему бы не сделать разные этажи похожими на цветную начинку / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Строение-часы
Привлекает внимание своими гранями / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Вам понравится Магическая атмосфера: книжный магазин в Киеве со сказочным интерьером
Отель-утюг
Прекрасно смотрится на побережье / Фото instagram.com/felipedecastro.arq
Поделиться новостью