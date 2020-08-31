В столице Германии Берлине, на улице Кантштрассе в одном из старых зданий когда-то работала аптека. Долгое время помещение стояло пустым и было щедро разукрашено уличными художниками. Сегодня здесь открыли бар со стильным темным интерьером.

Цокольный этаж 4-этажного здания обрамлен стеклом, которое здесь разукрашено многочисленными граффити, сообщает Archdaily.

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Владельцами паба стали крупные местные "акулы" ресторанного бизнеса, которые захотели что-то вроде гангстерского заведения.

Заведение расположено в типичном берлинском районе / Фото Archdaily

893 Ryotei имеет односторонний стеклянный фасад с небольшой неоновой вывески на грубом куске дерева. Внутри есть абстрактный темный интерьер с мраморными поверхностями.

Вывеска сделана в "полицейском стиле" / Фото Archdaily

Черные стены с элементами холодной стали образуют бар-кухню заведения, а мрамор четко разделяет зоны бара и ресторана.

Заведение способно вместить много посетителей / Фото Archdaily

Линия синего бархата окружает периметр на высоте сиденья. В углу для особых гостей есть круговой светло-зеленый мраморный стол для игры в покер.

Для завсегдатаев здесь предусмотрены отдельные места / Фото Archdaily

Довольно тусклый свет влияет на общее восприятие интерьера и создает здесь полуподвальную атмосферу.

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Умывальники – единственный светлый элемент в интерьере / Фото Archdaily