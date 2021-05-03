Дизайн пространства разработали Максим Детковский и команда Apartment 13. Кроме того, что здесь можно приобрести различные товары, можно еще попробовать вкусный кофе в небольшом стильном кафе. Сочетание фактур и оттенков, которые дополняют друг друга, – одна из характерных деталей интерьера.

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Интерьер многослойный, как палитра художника, а вместо красок мы смешали богемный шик с винтажными предметами и индустриальной эстетикой .

Винтажные предметы интерьера / Фото инстаграм modektura

Приглушенная цветовая гамма стен из песчаника, бетонный пол и окрашен в черный цвет потолок создает нейтральный фон для дизайнерской одежды, аксессуаров, книг и парфюмерии. Акценты с вторичного дерева, латуни и окисленного металла дополняют интерьер, пол с терраццо выделяет зону кафе.

Сочетание различных фактур и текстур / Фото инстаграм modektura

Вторая жизнь старым объектам с новыми функциями – один из известных стилистических приемов бутика Apartment 13. Так, например, винтажная картотека была переоборудована под витрину для ювелирных изделий .

Переработанная картотека для витрины ювелирных изделий / Фото инстаграм modektura

Эклектичная коллекция произведений искусства, старинных антикварной мебели и элементов декора говорит о многонациональном вкус владельца и его любовь к путешествиям. Ковры и люстры покупали на винтажных рынках Парижа , декоративные резные двери привезенные из Индии .

Декоративные двери привезенные из Индии / Фото инстаграм modektura

Промышленные объекты в интерьере / Фото инстаграм modektura

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Ковер из винтажного рынка Парижа служит фоном для презентации товаров / Фото инстаграм modektura