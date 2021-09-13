Апартаменты с видом на Эйфелевую башню: как выглядит квартира настоящего парижанина

Французский стиль – то всегда о чувстве прекрасного, нежных цветах и элегантном образе. В самом центре Парижа дизайнеры обустроили невероятные апартаменты, которые имеют живописный вид на Эйфелеву башню.

Волшебный образ Парижа всегда вдохновляет на милый, очаровательный дизайн. Давайте посмотрим, как оформляют квартиры сами парижане.

Не пропустите Что такое алебастровый цвет и как его использовать в интерьере: продуманные решения

Известный французский декоратор интерьеров Стефан Оливье завершил обустройство элегантной квартиры в белых и бежевых тонах с видом на Эйфелевую башню. Искуссное исполнение деталей​ / Фото ELLEDecor

Величественные апартаменты имеют площадь 350 квадратных метров. Пространство квартиры визуально увеличивается благодаря обильному естественному свету, который проникает через огромные окна. Внутренние пространства полны элегантности и классического стиля.

Невероятные фактуры и нежные цвета​ / Фото ELLEDecor

Квартиру украшает старинный пол из светлого дуба. Именно вокруг такой изюминки и развернули дизайн интерьера. Пространство квартиры дополнили оттенками серого и бежевого цвета.

Невероятное пространство / Фото ELLEDecor

В окружающей среде царит классическая атмосфера, которая проявляется прежде всего в материалах. Квартиру украшают круглые колонны, уютный камин и изысканная дизайнерская мебель.

Больше фото волшебной парижской квартиры: