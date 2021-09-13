Волшебный образ Парижа всегда вдохновляет на милый, очаровательный дизайн. Давайте посмотрим, как оформляют квартиры сами парижане.

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Известный французский декоратор интерьеров Стефан Оливье завершил обустройство элегантной квартиры в белых и бежевых тонах с видом на Эйфелевую башню. Искуссное исполнение деталей​ / Фото ELLEDecor

Величественные апартаменты имеют площадь 350 квадратных метров. Пространство квартиры визуально увеличивается благодаря обильному естественному свету, который проникает через огромные окна. Внутренние пространства полны элегантности и классического стиля.

Невероятные фактуры и нежные цвета​ / Фото ELLEDecor

Квартиру украшает старинный пол из светлого дуба. Именно вокруг такой изюминки и развернули дизайн интерьера. Пространство квартиры дополнили оттенками серого и бежевого цвета.

Невероятное пространство / Фото ELLEDecor

В окружающей среде царит классическая атмосфера, которая проявляется прежде всего в материалах. Квартиру украшают круглые колонны, уютный камин и изысканная дизайнерская мебель.

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