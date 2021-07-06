Интуитивно понятный интерьер включает 4 спальни, гостиную со столовой, кухню, кабинет, домашний кинотеатр и семейную комнату. Несмотря на то, что на площади 325 квадратных метров проживают представители 3-х поколений, дизайнерам удалось адаптировать пространство под нужды и желания каждого члена семьи.

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Стилистика и цвета

Дизайнеры ориентировались на адаптированную японскую эстетику. Несмотря на обилие ярких вставок и эксцентричных линий, апартаменты выглядят сдержанно и стильно. Этот лаконизм сохраняется и в материалах, использованных для мебели, что находится в пространстве.

Яркий оранжевый доминирует во всех зонах: от коридора до комнат общего пользования. В спальне его заменяет нейтрально золотисто-соломенный цвет. Для входа были выбраны землистые оттенки, которые контрастируют с теплыми и нейтральными тонами потолка, обоями и мрамором.



Зона отдыха / Фото Yellowtrace



Массивные элементы в холле / Фото Yellowtrace



Пространство уделяет особое внимание деталям, обыгрывая одни и те же формы на различных объектах / Фото Yellowtrace

Открытое пространство

Геометрический лабиринт, очерченный мебелью, проводит жителей дома всеми стратегически важными помещениями. Открытое планирование совершенно не мешало дизайнерам проработать все необходимые зоны и разделить их, хоть и интуитивно, однако совершенно логично. Кухня продолжается открытой зоной столовой, а за ширмой – расположено место для отдыха с семьей, которое одновременно является зоной для просмотра телевизора.



Лаконичный кабинет / Фото Yellowtrace



Просторная столовая / Фото Yellowtrace



Столовая и зона гостиной / Фото Yellowtrace

Большинство артобъектов было спроектировано специально для этого дома. Компания AoQ, которая занималась дизайном, учла особенности пространства, поэтому даже декоративные элементы выполняют практические функции, как минимум, – делят пространство на отдельные зоны.

В спальне использовано более приглушенные цвета / Фото Yellowtrace

Динамичный дизайн был обусловлен повседневными потребностями большой семьи. Однако экстравагантные округлые линии и яркие дополнения превратили утилитарные запросы на способ самовыражения.

Как выглядит интерьер, созданный для 3-х поколений: