Квартира расположена в бывшем административном здании Киева, а чтобы превратить ее в жилое помещение, пришлось немало потрудиться. Однако большое пространство и вид на реку Днепр стоили такого эксперимента. Интерьер выполнен в стиле лофт и наполнен антиквариатом.

Интерьер, что поражает своей самобытностью, разработали дизайнеры loft buro – владельцы самой квартиры . Высокий потолок дал возможность сделать двухуровневое пространство, а открытая планировка позволила роззонировать помещения для различных потребностей .

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Дизайнер Волосовский говорит, что воспринимает пространство не просто как жилье. Это микс ресторана, экспериментальной кухни, бара, выставочного зала, диджей-плейса и места не только для семьи, но и гостей, – говорит специалист, который ранее разрабатывал проекты для известных заведений Киева.

Зона столовой / Фото The Village

Зона столовой с авторскими светильниками над столом / Фото The Village

Светильники над обеденным столом – арт-объект, придуманный владельцем дома . Он состоит из старинных резных крюков и капель с художественного стекла (давняя традиция Западной Украины). Лампа-торшер с двумя разновидностями стекла – также продукт loft buro.

Кухня – это отдельное государство. Когда долго работаешь с ресторанами, культ приготовления еды обязательно войдет и в твой собственный дом. А если, кроме ресторанов, проектируешь еще и бары, бар тоже появится в интерьере, – рассказывают авторы проекта.

Кухня с фасадами из нержавеющей стали и функциональной деревянной столешницей / Фото The Village

Сочетание мрамора, дерева и металла / Фото The Village

Остров с барной стойкой для быстрых завтраков и вечерних коктейлей / Фото The Village

Работы по реконструкции фасадов и внутренних помещений, прокладка коммуникаций, создание террасы и ее озеленение заняли около двух лет. Пространство наполнено антиквариатом и арт-объектами . Для дизайнеров-владельцев был важен сам процесс формообразования интерьера и его деталей. У входа ржавые двери и ироническая картина: две собаки-космонавта – Белка и Стрелка. Стены гостиной декорированы черной керамикой ручной работы.

Зона гостиной / Фото The Village

Дизайнерский диван и стол с аэродрома / Фото The Village

Фишкой квартиры дизайнеры считают гостиную – через высокий потолок и печь-камин. Печь облицована изумрудными изразцами и напоминает о стиле киевских домов и квартир 17 — 18 веков. Она расположена на одной визуальной оси с зоной кухни и служит инструментом для кулинарного шоу, говорят хозяева.

Печь-камин придает интерьеру уюта / Фото The Village

Интерьер выполнен в монохромной гамме с использованием 3-х основных текстур: дерева, металла и мрамора . Мебель добавляет яркого акцента , например: дизайнерский диван, красная длинная тумба из Китая и красная трехметровая картина с Папой Римским, соседствующая с гигантской металлической головой.

Гигантская железная голова, как с занятий по академическому рисунку / Фото The Village

Яркий диван и картина с изображением собак-космонавтов / Фото The Village

Множество интересного декора / Фото The Village

Древние ворота выполняют роль входа в приватную зону хозяев , включающую спальню, гардеробную и ванную комнаты. Панели ванной комнаты выполнены из столетнего дуба. Умывальники для ванн привезли с Бали . Один из них вырублен из цельного куска мрамора , второй – с окаменевшего дерева . Ценные экспонаты требуют внимательного соседства, поэтому важно использовать для напольного материала шестиугольную плитку из натурального сланца , говорят хозяева.

Панели из старинного дерева / Фото The Village

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Ванная комната с шестиугольной плиткой из натурального сланца / Фото The Village

Ванная комната / Фото The Village

Умывальник из мрамора и тумба привезена из Китая / Фото The Village

Каждый элемент пространства имеет свою историю. Так, например, японская шкаф когда-то служила для хранения татами. Сундук-стол цвета натурального дерева имеет индийское происхождение. Красный низкий комод в глубоком глянце – типичная традиция Китая. Лошадке, которая в центре Лофт, двести лет, – добавляют в loft buro.

Гостевая спальня оборудована ширмой из металла и черной керамики / Фото The Village

Хозяйская спальня / Фото The Village