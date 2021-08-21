Антибактериальные поверхности и восточная эстетика: офис, который учитывает современные реалии

Архитектурная студия Matteo Belfiore Architecture совместно с итальянским производителем мебели Fiandre Architectural Surfaces создала современный интерьер, стилизованный под джапанди. Команды использовали антибактериальные керамические поверхности, что обеспечивает качественные условия работы во время пандемии.

Новая штаб-квартира киберкомпании в Токио оборудована мебелью из фотокаталитического композиционного материала, который инактивирует бактерии и споры грибков, передающиеся по воздуху. Это особенно важно в открытых офисных помещениях, где ежедневно работает большая команда разработчиков.

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Штаб-квартира состоит из 2-х основных зон: вестибюля, который напоминает японский сад сухого пейзажа и офисного помещения, разделенного стеклянными перегородками на 3 зоны.

Офис, оборудованный с учетом современных реалий / Фото Dezeen

Вестибюль спроектировано так, чтобы все посетители офиса сразу попадали на рецепцию. Зоны ожидания выполнены в форме камней, хаотично разбросанных всем холлом.

Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашему дому. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте , заполнив соответствующую форму.

Офис разделен на несколько отдельных зон / Фото Dezeen

Все пространство соединяется серой керамической плиткой и фотокаталитической керамикой на полу. Серый цвет облегчает уход за поверхностями и создает нейтральный фон, что особенно уместно в офисных помещениях.

Прозрачные перегородки могут адаптироваться под различные рабочие группы / Фото Dezeen

Столы в конференц-залах и рабочих зонах также украшены поверхностями от Fiandre. Кроме уничтожения бактерий, активная поверхность эффективно устраняет неприятные запахи.