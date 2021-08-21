Новая штаб-квартира киберкомпании в Токио оборудована мебелью из фотокаталитического композиционного материала, который инактивирует бактерии и споры грибков, передающиеся по воздуху. Это особенно важно в открытых офисных помещениях, где ежедневно работает большая команда разработчиков.
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Штаб-квартира состоит из 2-х основных зон: вестибюля, который напоминает японский сад сухого пейзажа и офисного помещения, разделенного стеклянными перегородками на 3 зоны.
Офис, оборудованный с учетом современных реалий / Фото Dezeen
Вестибюль спроектировано так, чтобы все посетители офиса сразу попадали на рецепцию. Зоны ожидания выполнены в форме камней, хаотично разбросанных всем холлом.
Офис разделен на несколько отдельных зон / Фото Dezeen
Все пространство соединяется серой керамической плиткой и фотокаталитической керамикой на полу. Серый цвет облегчает уход за поверхностями и создает нейтральный фон, что особенно уместно в офисных помещениях.
Прозрачные перегородки могут адаптироваться под различные рабочие группы / Фото Dezeen
Столы в конференц-залах и рабочих зонах также украшены поверхностями от Fiandre. Кроме уничтожения бактерий, активная поверхность эффективно устраняет неприятные запахи.