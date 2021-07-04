В Англии реставрировали коттедж 17 века: удивительные фото
Источник:The Nordroom
Восстановление старых домов, которые пропитаны невероятной историей, всегда завораживает. Как выглядит волшебный коттедж в Сассексе, который получил новую жизнь – смотрите в материале.
Волшебный коттедж в рыночном городке Льюс был построен в 1640 году и объединяет в себе несколько архитектурных стилей. Кирпичный фундамент имеет камни, взятые из руин монастырей, которые разрушили по приказу Генриха VIII.
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Сейчас коттедж тщательно отреставрирован, при работе удалось сохранить все исторические элементы.
Уютная гостиная радушно встречает гостей / Фото The Nordroom
Коттедж разделен на четыре этажа. Зайдя в дом, вы сразу оказываетесь в прекрасной гостиной. Ее пол формируют необработанные сосновые доски, а балки в деревенском стиле украшают потолок и стены.
Ванная – украшение коттеджа / Фото The Nordroom
Викторианский камень украшает несколько помещений дома. Медная ванна, располженная рядом с окном, и старинные камины стали настоящими звездами волшебного коттеджа.
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