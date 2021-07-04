Волшебный коттедж в рыночном городке Льюс был построен в 1640 году и объединяет в себе несколько архитектурных стилей. Кирпичный фундамент имеет камни, взятые из руин монастырей, которые разрушили по приказу Генриха VIII.

Интересно Как правильно выбрать кондиционер для дома: практические советы

Сейчас коттедж тщательно отреставрирован, при работе удалось сохранить все исторические элементы.

Уютная гостиная радушно встречает гостей / Фото The Nordroom

Коттедж разделен на четыре этажа. Зайдя в дом, вы сразу оказываетесь в прекрасной гостиной. Ее пол формируют необработанные сосновые доски, а балки в деревенском стиле украшают потолок и стены.

Ванная – украшение коттеджа / Фото The Nordroom

Викторианский камень украшает несколько помещений дома. Медная ванна, располженная рядом с окном, и старинные камины стали настоящими звездами волшебного коттеджа.

Смотрите больше ярких фото исторического здания, насладиться жизнью в котором хотел бы каждый: