Из-за пандемии владелец квартиры в Нью-Йорке решил обустроить арт-пространство у себя дома, собрав произведения искусства своих знакомых дизайнеров. Особая атмосфера дома завораживает, а каждый, кто попадает туда, может прикоснуться к прекрасному.

В последнее время немало художников пересмотрели свое отношение к творчеству. Пандемия стала толчком сделать искусство доступным для каждого и еще больше делиться с миром прекрасным. Дизайнер интерьера Оливер Гарс превратил свою квартиру в Нью-Йорке на пространство для современного искусства и дизайна.

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Квартира, расположенная на третьем этаже довоенного дома, была полностью перепроектирована друзьями и коллегами. Там также появились коллекционная мебель, экспериментальная керамика, декоративное освещение и оригинальные произведения искусства .

Интерьер квартиры с коллекционной мебелью / Фото seandavidsonn.com

Каждая деталь интерьера разная, однако они гармонично сосуществуют / Фото seandavidsonn.com

Резная вручную деревянная маска, которую носили местные "каретос" из села Лазарь в Португалии / Фото seandavidsonn.com

Дизайнерский столик. Деревянная основа в сочетании с бетонной текстурой красного оттенка / Фото seandavidsonn.com

Журнальный столик, увеличен оловянной пластиной от BJÖRN TRÄGÅRDH, 1948 / Фото seandavidsonn.com

Мотивы восточной культуры в интерьере / Фото seandavidsonn.com

Сено тоже может быть дизайнерским / Фото seandavidsonn.com

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